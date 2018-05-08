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Отравившихся иностранных спортсменов могут выписать уже сегодня

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Оксана Гут

Состояние отравившихся в санатории "Аврора" удовлетворительное. Некоторые из них будут выписаны уже сегодня днем. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме того, по данным Минздрава, количество обратившихся за помощью в Чолпон-Атинскую территориальную больницу с признаками отравления составило 18 человек.

Из них: 7 - иностранные спортсмены (1 из Ирана, 6 из ОАЭ).

Напомним, спортсмены, участвующие в Чемпионате Азии по кикбоксингу, почувствовали недомогание после того, как пообедали запеканкой в столовой санатория "Аврора". Позже к медикам обратились и сами кухработники.

Причина отравления выясняется.

URL: https://www.vb.kg/370743
Теги:
Иссык-Кульская область, отравление, спорт, чемпионат, Минздрав
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