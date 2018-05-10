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За один день сотрудники ГУОБДД задержали 19 нетрезвых водителей

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ВБ

9 мая 2018 года личным составом ГУОБДД МВД Кыргызской Республики к административной ответственности привлечено 2128 водителей.

За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии задержано 19 водителей.

За превышение скоростного режима движения приняты меры в отношении 369 водителей.

За несоблюдение требований дорожных знаков составлено 143 протокола.

За управление транспортом с нанесенным на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующим покрытием задержано 4 водителя.

За управление транспортным средством без соответствующих документов задержано 25 водителей.

За применение мобильного телефона во время движения составлено 382 протокола.

За неподчинение требованиям сотрудников ОВД задержано 5 водителей.

65 единиц транспортных средств водворено на штрафную площадку.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования дорожного движения!

URL: https://www.vb.kg/370761
Теги:
транспорт, Бишкек, Патрульная милиция
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