За один день сотрудники ГУОБДД задержали 19 нетрезвых водителей

9 мая 2018 года личным составом ГУОБДД МВД Кыргызской Республики к административной ответственности привлечено 2128 водителей.

За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии задержано 19 водителей.

За превышение скоростного режима движения приняты меры в отношении 369 водителей.

За несоблюдение требований дорожных знаков составлено 143 протокола.

За управление транспортом с нанесенным на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующим покрытием задержано 4 водителя.

За управление транспортным средством без соответствующих документов задержано 25 водителей.

За применение мобильного телефона во время движения составлено 382 протокола.

За неподчинение требованиям сотрудников ОВД задержано 5 водителей.

65 единиц транспортных средств водворено на штрафную площадку.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования дорожного движения!