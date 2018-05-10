За один день сотрудники ГУОБДД задержали 19 нетрезвых водителей

9 мая 2018 года личным составом ГУОБДД МВД Кыргызской Республики к административной ответственности привлечено 2128 водителей.
За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии задержано 19 водителей.
За превышение скоростного режима движения приняты меры в отношении 369 водителей.
За несоблюдение требований дорожных знаков составлено 143 протокола.
За управление транспортом с нанесенным на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующим покрытием задержано 4 водителя.
За управление транспортным средством без соответствующих документов задержано 25 водителей.
За применение мобильного телефона во время движения составлено 382 протокола.
За неподчинение требованиям сотрудников ОВД задержано 5 водителей.
65 единиц транспортных средств водворено на штрафную площадку.
ГУОБДД МВД Кыргызской Республики призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования дорожного движения!