Погода
$ 68.61 - 68.85
€ 81.40 - 82.42

Президент Жээнбеков поздравил банкиров с профессиональным праздником

99  0
ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 мая, поздравил работников банковской сферы Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые работники банковской сферы Кыргызской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем банковского работника Кыргызской Республики!

В этом году страна отмечает 25-летие введения национальной валюты – сома. За прошедшие четверть века сом стал не только основным инструментом самостоятельной денежно-кредитной политики, но и символом независимости суверенного государства.

Сегодня банковский сектор вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие, предоставляя банковские услуги и финансируя проекты в приоритетных секторах экономики. Благодаря труду банковских работников стало возможным достижение финансовой стабильности, безопасности банковской и платежной систем.

Уверен, что ваш профессионализм, опыт и знания послужат дальнейшему развитию потенциала банковской системы страны.

Еще раз поздравляю всех банковских работников с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы во благо процветания Кыргызстана!".

URL: https://www.vb.kg/370764
Теги:
банковский сектор, валюта, праздник, президент, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  