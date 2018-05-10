Президент Жээнбеков поздравил банкиров с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 мая, поздравил работников банковской сферы Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые работники банковской сферы Кыргызской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем банковского работника Кыргызской Республики!

В этом году страна отмечает 25-летие введения национальной валюты – сома. За прошедшие четверть века сом стал не только основным инструментом самостоятельной денежно-кредитной политики, но и символом независимости суверенного государства.

Сегодня банковский сектор вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие, предоставляя банковские услуги и финансируя проекты в приоритетных секторах экономики. Благодаря труду банковских работников стало возможным достижение финансовой стабильности, безопасности банковской и платежной систем.

Уверен, что ваш профессионализм, опыт и знания послужат дальнейшему развитию потенциала банковской системы страны.

Еще раз поздравляю всех банковских работников с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы во благо процветания Кыргызстана!".