Депкомиссия по ТЭЦ наконец озвучит итоги "легендарного" расследования

Жогорку Кенеш сегодня, 10 мая, в 14.00 заслушает отчет временной депкомиссии по ТЭЦ. Заключение депутатского расследования было готово еще две недели назад, об этом говорил журналистам сам председатель комиссии Улан Примов. Однако по каким-то причинам он же до последнего тянул с внесением этого резонансного вопроса в повестку дня палаты. Возможно, именно потому, что в решение комиссии стали вноситься изменения.

Напомним, временная депутатская комиссия была создана 3 месяца назад. Поводом послужила авария на ТЭЦ Бишкека 26 января этого года. Заодно нардепы решили расследовать и рациональность использования кредита в размере 386 млн долларов, полученного на модернизацию теплоэлектроцентрали в 2014 году.

Во время голосования за включение в повестку дня отчета депкомиссии по ТЭЦ депутат и член этой комиссии Сайдулла Нышанов заявил, что "если Жогорку Кенеш поддержит решение комиссии, то и 6 созыв может стать "легендарным парламентом".

Отметим, ранее члены комиссии делились со СМИ информацией о том, что виновниками провальной модернизации ТЭЦ они считают всех премьер-министров с 2014 по 2018 годы, а также министров экономики, финансов и энергетики.

Один из депутатов еще раз подтвердил VB.KG, что и Сапар Исаков, и Нурсулу Ахметова указаны в заключении комиссии как причастные к возникшей ситуации.