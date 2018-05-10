Яндекс.Такси: Мы призвали местных жителей больше жаловаться на водителей!

На днях наша редакция опубликовала материал "У Яндекс.Такси появился конкурент в Кыргызстане" о выходе на рынок службы такси "Максим" с собственными комментариями о работе подобных служб в принципе.

Служба Яндекс.Такси отреагировала и прокомментировала некоторые моменты.

В частности, оператор сообщает, что месяц назад "мы объявили о том, что ужесточаем подход к качеству сервиса, и призвали местных жителей побольше жаловаться на нарушения водителей. Это помогло – мы заблокировали много водителей с низким рейтингом, которые плохо себя вели, обманывали пассажиров, требовали денег сверх заявленной цены и в целом нарушали правила работы сервиса. Так что в системе стало намного меньше плохих водителей - и можем с удовлетворением констатировать, что в последнее время жалоб стало тоже намного меньше, в том числе и в соцсетях. Значит, мы на правильном пути".

Также оператор утверждает по поводу порядка расчета стоимости поездки, что "если пассажир указал конечную точку, тут же вызвал такси, и без платного ожидания доехал в конечную точку, цена, показанная перед вызовом, не изменится. В службе поддержки очень мало жалоб на то, что цена в итоге изменилась, и во всех случаях оказывалось, что либо пользователь приехал не туда, либо по пути просил заехать в другое место и там подождать, либо вызвал такси не сразу, через пару часов после того, как сверился с ценой (а на протяжении дня стоимость поездки по маршруту может меняться)".

Так что, уважаемые пассажиры Яндекс.Такси, все ваши жалобы под контролем у управляющей компании.

От редакции хотим выразить надежду, что Яндекс.Такси разберется и с этой ситуацией. Во всяком случае в части поведения сотрудников колл-центра.