Сапар Исаков приглашен в Жогорку Кенеш по делу о ТЭЦ

Как ранее сообщала "Вечерка", Жогорку Кенеш сегодня, 10 мая, намерен вынести свое решение о том, кто виноват в аварии столичной ТЭЦ. С утра депутаты проголосовали за включение в повестку дня вопрос "об итогах временной депутатской комиссии по ТЭЦ".

Отметим, ранее на палате депутат от СДПК Рыскелди Момбеков потребовал пригласить на заседание всех бывших премьер-министров, возглавляющих правительство с 2014 по 2018 годы. Так как их имена фигурируют в отчете депкомиссии. По словам нардепа, они должны отчитаться об аварии на ТЭЦ и по кредиту в 386 млн долларов на ее модернизацию.

Заседание должно было начаться в 14.00. Однако депутаты потребовали объявить перерыв.