Акция "Cash Back в подарок" от MegaCom – возврат денег на баланс!

Теперь у абонентов компании MegaCom есть отличная возможность сэкономить на мобильной связи до 1 440 сомов!

Станьте участником акции "Cash Back в подарок":

Купите SIM-карту с новым кодом 755 в любом Центре продаж и обслуживания компании MegaCom, подключите тариф "Хайп" и оплатите подписку к выбранному пакету на полгода вперед.

SIM-карта по акции продается в красивой подарочной упаковке и отлично подойдет в качестве полезного презента для родных и близких. Тариф "Хайп" действует на номерах в коде 755 и предлагает до 600 ГБ мобильного интернета с гарантированным переносом неистраченных объемов, а также бесплатные звонки и SMS внутри сети.

Возвращаем денежные средства:

Вернем 300, 720 или 1440 сомов в зависимости от ежемесячной стоимости выбранного пакета. Возвращенные денежные средства в последующем можно потратить на услуги связи.

Бонусы:

Воспользуйтесь дополнительным бонусом! Участникам акции "Cash Back в подарок" предоставляется дополнительная скидка на приобретение номеров платной категории в коде 755. Размер скидки зависит от подключаемого пакета: 20%, 30% или 40%.

Акция "Cash Back в подарок" действует во всех Центрах продаж и обслуживания компании MegaCom до 31 августа 2018 года.

С подробными правилами и условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте компании megacom.kg.