Владелец стройки, отравляющей жизнь жителям "Тунгуча" - кандидат в депутаты

Государство всеми силами старается поддержать бизнес, чтобы работалось ему хорошо. Выгода очевидна - налоги, рабочие места, социальные проекты и т.д. и т.п.

Но порой бывает и так, что нужно защищать не бизнес, а от бизнеса. Самых простых граждан. Яркий пример - строительный объект компании "Ихлас" в Тунгуче.

Уже не первый раз в соцсетях появляются жалобы жителей этого микрорайона на ночные работы стройки. Конечно же, все это сопровождается грохотом и шумом.

Несчастные жители сообщают, что жаловались в мэрию. Но все без толку. Почему столичные власти ничего не могут сделать со стройкой, которая, к бабке не ходи, нарушает ряд норм и строительных, и административных?

Видимо, все дело во владельце компании, которая занимается возведением многоэтажного дома.

"Вечерка" выяснила, что юридически стройку ведет ОсОО "Кыргыз Каганат". По данным открытой базы Минюста и многочисленным публикациям в СМИ (о них позже – ред.) учредителем компании является Апсатар уулу Айжигит.

Мало того, что этот молодой человек активно занимается строительством, в 2016 году он баллотировался в городской кенеш от парии "Мекеним Кыргызстан".

В прошлом году эта же компания стала фигурантом скандала. На одном из заседаний градостроительного совета столицы мэр Албек Ибраимов возмутился тем фактом, что предприниматель взял землю в аренду на 5 лет, а собрался строить там 12-ти этажный дом.

Мэр выступил против на том основании, что у мэрии могут измениться планы по использованию этой территории.

Более того, выяснилось, что проект строительства захватывает охранную зону Ботанического сада. Заказчиком проекта оказался тот самый Абсатар уулу Нуржигит и его ОсОО "Кыргыз каганат". Это было буквально в прошлом году.

И примерно в то же время ОсОО "Кыргыз каганат" выиграло тендер на строительство малой ГЭС. Тендер проводился ГКПЭН КР право на строительство 11 малых ГЭС в Кыргызстане. Право на 10 из них получила скандально известная чешская компания Liglass Trading CZ s.r.o. Из отечественных компаний конкурс выиграла "Кыргыз Каганат". В частности, на строительство малой гидроэлектростанции "Лейлек". ОсОО "Кыргыз Каганат" несет все затраты по строительству линий электропередачи до точки подключения к сети электрокомпании; приступает к строительству малой ГЭС не позднее 2 месяцев с даты согласования с госорганами ТЭО и обеспечивает ввод в эксплуатацию малой ГЭС не позднее 3-х лет с даты согласования с уполномоченными госорганами проектной документации.

К слову, прошел уже без малого год, а о ходе работ по строительству ничего не слышно....

Редакция "Вечерки" просит и власти столицы обратить внимание на того застройщика. Да и Госкомитету промышленности, энергетики и недропользования КР было бы не лишним проверить, как там обстоит дело с малой гидроэлектростанцией "Лейлек". Если уж в столице компания себя не утруждает соблюдением норм и сроков, то будет ли делать исключения для этого проекта?

Кстати, в самой компании на вопрос VB.KG заявили, что тот случай ночной работы был, мол, единичным. Вынужденная мера. Но, дескать, больше такого не повторится.

Не очень верится, потому что даже судя по публикациям жалоб жителей в соцсетях, эта история с ночными работами продолжается уже не первый месяц.