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Мэрия Бишкека снесла кафе. Оставшийся мусор хозяин уберет сам

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ВБ

В столице на пересечении улиц Анкара и Виноградная было построено кафе без разрешительных документов.

По информации управления землепользования и строительства мэрии Бишкека, кафе было возведено на муниципальной территории, в сквере.

Общая площадь объекта, построенного в сквере, составляет 72 м2. Ранее владельцу объекта было направлено уведомление о демонтаже незаконно построенного сооружения.

В свою очередь управлением землепользования и строительства столичной мэрии совместно с МП "Тазалык" были произведены работы по демонтажу незаконно построенного объекта.

Также собственнику земельного участка было поручено освободить земельный участок от строительных материалов.

По данным УЗС мэрии столицы, в ближайшие дни в городе планируется демонтаж ряда построенных или строящихся объектов, установленных и возведенных без учета технологических требований и разрешительных документов.

URL: https://www.vb.kg/370787
Теги:
кафе, Бишкек, мэрия
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