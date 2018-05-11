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Карл Лагерфельд заявил, что Меркель вызывает у него отвращение

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ВБ

Всемирно известный модельер Карл Лагерфельд готов отказаться от гражданства Германии. На такой шаг он пойдет, если канцлер Меркель не изменит миграционную политику. Об этом он заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, пишет РИА Новости.

"Ей правда нужно было говорить, что (Германии) необходимо принять один миллион мигрантов, в то время как Франция, называющая себя главной защитницей прав человека, согласилась принять только 30 тысяч?" - сказал он, отметив, что канцлер вызывает у него отвращение.

Модельер также обвинил Меркель в том, что из-за ее политики в бундестаг попали ультраправые.

"Партии "Альтернатива для Германии" не существовало, и все же одной фразой она сделала ее появление возможным, оттолкнув два миллиона избирателей и посылая сотню этих неонацистов в парламент", - отметил Лагерфельд.

URL: https://www.vb.kg/370790
Теги:
Германия, миграция, Ангела Меркель
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