Самат Токтоболотов назначен заместителем председателя Госслужбы миграции

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Токтоболотов Самат Николаевич назначен заместителем председателя Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Алмаз Асанбаев, ранее занимавший этот пост, написал в своем аккаунте на Facebook, что он уволен с работы по представлению председателя Госслужбы миграции. "Спасибо коллегам и всем тем, кто помогал в развитии и реализации миграционной политики КР".

"Друзья мои, спасибо за ваши положительные отзывы о моей работе. Решения Главы Правительства принимаю со смирением. Убеждён, вовсе не важно занимать пост, чтобы быть полезным своему народу".