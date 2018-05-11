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Причина перебоев с подачей электричества в Бишкеке - якобы ремонтные работы

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Эркина Асанбаева

По всему Бишкеку вот уже несколько дней наблюдаются перебои с электроснабжением. Жители столицы жалуются на "скачки" и перегоревшую бытовую технику.

В ОАО "Северэлектро" заявили "Вечерке", что отключения связаны с проводимыми ремонтными работами – прокладкой кабельных линий.

По их словам, об отключениях служба предупреждает за день.

"Полную информацию о том, в каком именно районе не будет света и когда возобновится его подача можно узнать на нашем сайте или позвонить по номеру горячей линии 1209", - посоветовали в "Северэлектро".

URL: https://www.vb.kg/370800
Теги:
отключение электроэнергии, Бишкек, Северэлектро
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