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Кыргызстанцы в глазах пограничников Казахстана - экстремисты?

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Эркина Асанбаева

О том, что многим гражданам Кыргызстана приходится сталкиваться с "кругами ада" в алматинском аэропорту, уже давно не новость. Сотрудники спецслужб в целях выявления опасных преступников заводят почему-то именно граждан с паспортами Кыргызстана в комнаты досмотра. И там могут потребовать показать не только личные вещи, но и содержимое телефонов.

Многие граждане во избежание подобных "встреч" вынуждены выбирать иной транзитный путь. Но есть те, кому все же довелось оказаться в терминале соседней республики. Одной из таковых оказалась кыргызстанка, директор Республиканского учебного центра медиакоммуникаций Аделя Лаишева.

"Сегодня была оскорблена казахскими пограничниками в аэропорту Алматы. Сначала они после паспортного контроля отвели меня в "комнату допросов", а потом сказали, что я вышла по возрасту из подозреваемодопрашиваемых лиц. Это значит, что я стара и старые вне подозрений?

У моей коллеги они поинтересовались, читает ли она намаз. При чём тут намаз? Что им дал осмотр телефонных аппаратов?

Ничего не поняла. Но ситуация не из приятных", - написала она на своей странице в Facebook.

Отметим, подобные жалобы на пограничников соседней республики поступают от граждан нашей страны чуть ли не каждый день.

Для разъяснения ситуации редакция VB.KG обратилась в консульский отдел Посольства Казахстана в КР. В представительстве ответили, что помочь ничем не могут.

"Просьба узнавать у МИДа Кыргызстана", - сообщили там.

В отечественном Министерстве иностранных дел в свою очередь разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать, пока на действия пограничников соседней республики не поступит официальная жалоба.

URL: https://www.vb.kg/370806
Теги:
Казахстан, посольство, Кыргызстан, МИД
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