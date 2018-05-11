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В Госэкотехинспекции обещали убрать машины с тротуара с одним "но"

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Эркина Асанбаева

В Государственной инспекции по экологической и технической безопасности на замечание горожан не парковать свои авто прямо на тротуаре пообещали сиюминутно разобраться с безобразием. В пресс-службе ведомства признали, что за их сотрудниками есть подобные погрешности.

При этом читателей "Вечерки" предупредили, что на тротуаре машины все-равно могут появиться.

- В здании инспекции расположены еще четыре ведомства, включая офис банка. Мы передадим нашим сотрудникам, чтобы те не мешали пешеходам ходить по тротуару. Но за работниками других офисов уследить вряд ли сможем, − добавили в ведомстве.

Напомним, граждане в рамках рубрики "Народные новости" пожаловались, что ежедневно сотрудники Госэкотехинспекции ставят свои авто на тротуаре по адресу Суюмбаева 16-а.

Забавно в этой ситуации то, что служба, призванная контролировать соблюдение технических и экологических норм, судя по всему не в состоянии этого сделать даже буквально у себя под носом.

URL: https://www.vb.kg/370808
Теги:
парковка, Бишкек, Госэкотехинспекция
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