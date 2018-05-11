Нынешний визит Кулматова в ГКНБ - не последний

Председатель Таможенной службы Кубынычбек Кулматов вышел после допроса в Госкомитете национальной безопасности. По завершении беседы бывший градоначальник рассказал, о чем шла речь в стенах ведомства.

"Разговор шел о средствах, которые были затрачены на строительство школы в новостройке Калыс-Ордо. Школу строили за счет гранта китайской компании TBEA. А я в это время был мэром Бишкека. По завершении строительства мэрия работу приняла. Само учебное заведение в настоящее время работает без каких-либо проблем", − ответил он.

Кулматов предположил, что это не последний его визит в ГКНБ в рамках данного дела.

Отметим, главу Таможенной службы допрашивали около двух с половиной часов.

Напомним, нашумевшая компания ТВЕА в 2014 году приступила к модернизации Бишкекской ТЭЦ за счет кредита в 386 млн долларов. Помимо всего прочего компания обязалась построить на грант в 2 миллиона долларов школу, которую решено было возвести на окраине столицы, неподалеку от рынка "Дордой" в новостройке "Калыс-Ордо". Однако выделенных средств оказалось недостаточно, после чего дополнительно из местного бюджета выделили около ста миллионов сомов.

Позже Генеральная прокуратора возбудила уголовное дело в отношении фирмы-подрядчика и сотрудников мэрии по подозрению в нецелевом использовании бюджетных денег в размере 90 миллионов сомов.