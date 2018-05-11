Задержана партия контрабандного "Ягуара"

В Баткене задержано автотранспортное средств о с незаконно перемещаемым товаром – газированный слабоалкогольный напиток "Ягуар". Задержание было осуществлено в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств.

Товар был завезен из Республики Таджикистан без каких-либо товаросопроводительных документов в таможенном отношении.

Общее количество задержанного товара составило 7 320 шт. на сумму более 915 000 сомов.

В настоящее время проводятся доследственные мероприятия.