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Задержана партия контрабандного "Ягуара"

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ВБ

В Баткене задержано автотранспортное средств о с незаконно перемещаемым товаром – газированный слабоалкогольный напиток "Ягуар". Задержание было осуществлено в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств.

Товар был завезен из Республики Таджикистан без каких-либо товаросопроводительных документов в таможенном отношении.

Общее количество задержанного товара составило 7 320 шт. на сумму более 915 000 сомов.

В настоящее время проводятся доследственные мероприятия.

URL: https://www.vb.kg/370810
Теги:
Таджикистан, Таможенный союз, ЕАЭС, Кыргызстан
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