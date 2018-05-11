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MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии

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Компания MegaCom продолжает увеличивать число роуминг-партнеров и открывает новые возможности общения в популярных странах мира. Теперь услуга "Предоплатный роуминг" для абонентов MegaCom доступна в сетях операторов группы компаний Vodafone в Германии, Ирландии, Португалии и Новой Зеландии.

Находясь на территории этих стран, путешественники из Кыргызстана могут воспользоваться всеми привычными услугами связи и основными преимуществами услуги "Предоплатный роуминг", а именно: удобным способом пополнения баланса, возможностью следить за своими расходами в режиме онлайн и подключать дополнительные услуги для более экономного расходования средств.

Ознакомиться с более подробной информацией о тарифах и полным списком стран по услуге "Предоплатный роуминг" можно на официальном сайте компании в разделе "Роуминг".

URL: https://www.vb.kg/370812
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#MegaCom
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