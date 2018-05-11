Кыргызстанцы пожаловались на ОТРК

Весьма эмоциональное письмо попало на стол к Гендиректору ОТРК Илиму Карыпбекову.

Это обращение от простого пенсионера из Кыргызстана Бакирова.Р., который попросил, чтобы дикторы телерадиовещательной корпорации говорили четче и не так быстро, поскольку поданная информация не усваивается должным образом. Фото трогательного письма опубликовал в социальных сетях сам Карыпбеков.

"Дикторы все время куда-то торопятся. Из-за этого не ясно, о чем вообще идет речь. Новости должны быть запоминающимися. Другой пример – регалии выступающих показывают лишь на секунду, затем снова все пропадает. Прошу обратить на это внимание", - написал пожилой кыргызстанец.

Автор письма напомнил, что в советское время работе дикторов уделялось особое внимание.

Руководитель ОТРК, в свою очередь, уже направил соответствующее распоряжение подчиненным.

Еще одна даже не просьба, а жалоба на ОТРК со стороны зрителей-пенсионеров. С ней они обратились в редакцию "Вечерки" в связи с тем, что газета "Вечерний Бишкек" публикует программу передач. В т.ч., ОТРК. Выяснилось, что хотя в сетке вещания и стоит показ казахстанского сериала "Ата конуш", но уже который день его не показывают.

- Сериал очень хороший, мы вот сидим втроем, ждем уже который день, а его нет! Ну это же безобразие! - возмутилась пенсионерка. И попросила телефоны "ответственных лиц" на канале. Предполагая, что звонить телезрительница будет долго, мы предложили опубликовать ее жалобу. Со своей стороны просим представителей канала не разочаровывать благодарных телезрителей, и все же вернуть полюбившийся сериал на экран.