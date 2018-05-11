Штормовое предупреждение никто не отменял!

Штормовое предупреждение: ожидается неустойчивая погода!

В период с 12 мая по 16 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 13-15 мая в зоне земледелия Чуйской, Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской котловины осадки ожидаются сильные. Усиление западного ветра 12 мая днем и 13-14 мая в Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 17-22 метров в секунду, сообщает МЧС КР.

13-15 мая ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей до 14…19°, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 18…23°, в Иссык-Кульской и Нарынской областях 13…18°, в горных районах 10…15°, в высокогорных районах 0…5°.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В период с 13 по 16 мая 2018г, в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районах республики селеопасно.

Прогноз погоды на территории республики с 12 по 18 мая

12 мая ночью без осадков, днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем в Чуйской, Таласской и Нарынской областях с порывами до 17-22 метров в секунду.

13-14 мая на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской, Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской котловины осадки ожидаются сильные. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 13 мая ночью в Чуйской, Нарынской областях и по акватории озера Иссык-Куль, 13 мая днем и 14-мая в Нарынской области и по акватории озера Иссык-Куль с порывами до 17-22 метров в секунду.

15-16 мая на большей части территории дожди, в горных районах снег, в зоне земледелия Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской котловины осадки сильные. В Чуйской области осадки ожидаются в предгорных и горных районах, в долинной зоне преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

17-18 мая сохранится неустойчивая погода: в предгорных районах кратковременные дожди, в горных районах снег. Повышение дневной температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 12-14 мая

12 мая ночью и в первой половине дня без осадков, во второй половине дня дождь, гроза. 13-14 мая временами дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем 12 мая и ночью 13 мая с порывами до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды по городу Ош на 12-14 мая

12 мая ночью без осадков.

12 мая днем и 13-14 мая временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду.