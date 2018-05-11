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Задержан подозреваемый в краже телефона

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ВБ

В милицию поступило заявление от гражданина, который указал о том, что 9 мая примерно в 17:30 часов в маршрутке неизвестные из кармана похитили сотовый телефон марки "MI-5". Тем самым потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 12 тысяч сомов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД Ленинского района было установлено подозреваемое лицо и задержан Дж.Ж., 1988 г.р.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 "КРАЖА" УК КР. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Оказывается, и маршруточных воров можно обнаружить...

URL: https://www.vb.kg/370818
Теги:
транспорт, преступление, Бишкек
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