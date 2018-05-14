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С Юго-Западного кладбища в Бишкеке вывезено более 16 тонн мусора

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Оксана Гут

Директор Бишкекского агентства ритуальных услуг отчитался перед гражданами о проделанной работе на Чон-Арыкском кладбище.

- Только за один день пятницы мы сделали 4 рейса. Вывезли больше 16 тонн мусора. Уборка территории будет продолжаться. Чтобы убрать скопившийся мусор из рва, где было снесено ограждение, потребуется больше времени, - рассказал Аскербек Алиев.

Он также отметил, что на балансе Агентства ритуальных услуг мэрии Бишкека - 5 городских кладбищ: Юго-Западное - площадью свыше 330 га, Ала-Арчинское - площадью 31 га, Северное - площадью 86 га, Братское - площадью 13 га, Дунганское - площадью 4,2 га. А масштабная очистка погостов производится лишь раз в год с началом весны. И то по причине нехватки техники и сотрудников работы затягиваются.

- У нас очень большой объем работы. И всего 2 мусороуборочные машины. Но мы от своих обязанностей не отказываемся. Просто просим нас тоже понять, мы не успеваем, - резюмировал глава агентства.

Напомним, как ранее писала "Вечерка", в сети появились фотографии с возмущенными комментариями, что на Чон-Арыкском кладбище буквально на могилах ветеранов ВОВ устроили мусорную свалку.

URL: https://www.vb.kg/370826
Теги:
кладбище, мусор, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Азамат
14.05.2018, 11:51

А до этого что делали? Развели бардак как не приедешь всегда мусор с Апреля месяца возле дамбы не могут убрать мусор

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