В Бишкеке ищут девушку, сбежавшую с места ДТП

Сообщение появилось на отечественном форуме diesel.elcat.kg. Девушка под ником loLa рассказала, что 13 мая на пересечении Молодой Гвардии с Жибек-Жолу при повороте, грубо нарушив ПДД, водитель другого авто, не пропустив заявительницу, спровоцировала столкновение машин.

По словам девушки, виновница ДТП вышла из машины и начала скандалить, кричать, но когда поняла, что столкновение произошло из-за нее, и уйти от разбирательства не получится, прыгнула в свою машину и уехала.

"Заявление написано, фото есть. Тем, кто с ней знаком, большая просьба передать привет, тем, кто не знаком - если встретитесь, сразу фотайте и вызывайте ГАИ, а то потом не догоните", - написала жертва ДТП и добавила, что на момент столкновения в ее машине находился ребенок.