Дело Камилы Дуйшебаевой: Калыбека Салянова ищут почти год

В июле 2017 года пресс-служба МВД распространила сообщение о том, что в деле четырехлетней давности об убийстве Камилы Дуйшебаевой наметились подвижки. В ходе следствия выяснилось, что двоюродный брат экс-генпрокурора Аиды Саляновой - Калыбек Салянов (Эльтуйбасов) – мог знать подробности случившегося.

В частности, в марте 2014 года 55-летний Калыбек Салянов вместе с директором сауны, в которой, согласно следствию, находилась Камила Дуйшебаева в последние часы перед смертью, удалял записи с камеры наблюдения за 10 марта 2014 года. Заведомо зная, что это видео могло послужить вещественными доказательствами для правоохранительных органов.

Вследствие чего 29 июня 2017 года по факту "Воспрепятствование производству следствия" Главное следственное управление МВД возбудило уголовное дело. А самого Калыбека Салянова объявило в розыск.

- На 14 мая 2018 года обвиняемый К. Салянов (Эльтуйбасов) до сих пор находится в международном розыске. Никаких новостей нет. ГСУ МВД занимается расследованием, правоохранительные органы работают по всем направлениям. Подробная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщил VB.KG начальник пресс-службы МВД Бакыт Сейитов.

Напомним, 10 марта 2014 года при весьма загадочных обстоятельствах была убита 19-летняя Камила Дуйшебаева. Уголовное дело, несмотря на общественный резонанс, до сих пор не раскрыто. Несмотря на то, что под свой личный контроль его брали оба бывших министра Внутренних дел Мелис Турганбаев и Кашкар Джунушалиев.