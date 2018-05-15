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"Российской" военной базе на юге Кыргызстана быть?

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Эркина Асанбаева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время своего визита в Сочи рассказал российским журналистам о том, что не против открытия на юге республики второй "российской" военной базы.

По его словам, сохраняющиеся в Афганистане вызовы и угрозы безопасности для центральноазиатских государств требуют принятия действенных мер противодействия.

"Как вы знаете, в городе Кант находится авиационная база Вооруженных сил России (ОДКБ - ред.), которая совместно с нами играет немаловажную роль в обеспечении безопасности воздушного пространства. Наша позиция о необходимости открытия второй российской военной базы в южном регионе республики нацелена на формирование коллективных сил реагирования на афганские угрозы, такие как терроризм, экстремизм и наркотрафик. А также на повышение степени взаимодействия с войсковыми подразделениями Кыргызстана", - заявил Жээнбеков.

С высказываниями президента согласились и отечественные эксперты по безопасности.

По мнению экс-замглавы ГКНБ, генерал-майора Артура Медетбекова, на сегодня терроризм и религиозный экстремизм вплотную витают над странами Средней Азии.

- Сегодняшняя международная обстановка и геополитическая ситуация, связанная с ростом террористических угроз, обязывает страны среднеазиатских республик, в частности Кыргызстан, более тщательно и конкретно подходить к обеспечению безопасности в стране. Самым главным фактором являются выходцы из Ферганской и Каратегинской долин, которые в свое время, после развала Союза, семьями и в одиночку выезжали и становились членами террористических организаций, в числе которых "Исламское движения Узбекистана", далее "Аль-Каиды" и, наконец, ИГИЛ и Талибан.

Находятся они на неподконтрольных никому территориях на границе Афганистана и Пакистана, и что интересно, там уже выросло новое поколение боевиков. Они бредят идеей создания халифата именно в Средней Азии, - рассказывает эксперт в разговоре с VB.KG.

По словам Артура Капаровича, открытие второй по счету военной базы теперь уже на юге республики в значительной степени помогло бы поднять боевую готовность кыргызстанских солдат.

- Это будет полезный обмен опытом, - добавил собеседник.

Идею открытия второй военной базы поддерживает и старший научный сотрудник Института стратегического анализа и прогноза КРСУ Муканмеди Асанбеков.

По его словам, плюсов от военного присутствия России в Кыргызстане больше, чем минусов.

- В Средней Азии самым слабым звеном из всех стран является именно Кыргызстан. Он не в стоянии будет защитить свои территории. Мы даже самолет не можем поднять в небо, а без воздушных сил воевать в условиях гор с боевиками, получившим опыт на настоящей войне – погибель.

К тому же, это будет не открытие целой военной базы, а всего лишь так называемого центра дислокации в Баткенской области. Нам он крайне необходим. ИГИЛовцы из Сирии постепенно перемещаются на территорию Афганистана, и его северные части практически контролируются боевиками, - напомнил эксперт.

Асанбеков также предложил, что если власти Кыргызстана побаиваются постоянного присутствия второй "военной" базы, можно заключить соглашение, по которому она будет действовать только на момент наличия угрозы.

Кстати, в прошлом году после визита в Россию Алмазбек Атамбаев рассказал, что предложил президенту России Владимиру Путину создать военную базу на юге Кыргызстана на границе с Таджикистаном. Это, считал Алмазбек Шаршенович, стало бы реальной помощью Кыргызстану на фоне усиления влияния ИГИЛ.

URL: https://www.vb.kg/370847
Теги:
Артур Медетбеков, Сооронбай Жээнбеков, Афганистан, авиабаза, Россия, безопасность, ИГИЛ
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Комментарии
Акыл
15.05.2018, 09:35

Уважаемые! Лучше на юге я думаю открыть не Российскую а Американскую базу! Потому что Толку от Российской базы нет , ни народу ни казне Государсву! Американцы хотябы в бюддет платили бы минимум в год 100милидолларов а Россияне за столько времени за Кант нифига не платят иногда подачками ввиде устарелых военных техник выдают за огромную сумму

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Нейтралитет
15.05.2018, 09:45

Кто не кормит свою армию,кормит чужую. Думаете русские готовы умирать за нас??? Я думаю что нет. Если снизить уровень коррупции и эти деньги вкладывать в армию. То нам не понадобятся чужие базы

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