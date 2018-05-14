Куванычбек Шадыбеков - новый заместитель руководителя аппарата ПКР (резюме)

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Шадыбеков Куванычбек Баймуратович назначен заместителем Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

ШАДЫБЕКОВ Куванычбек Баймуратович родился 14 июня 1967 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Окончил в 1994 году КГНУ по специальности "правоведение". Кандидат юридических наук. Доцент кафедры "Конституционное право" Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. Имеет классный чин государственного советника государственной службы Кыргызской Республики 3 класса.

Трудовая деятельность:

1992-1995 гг. - юрисконсульт МП "ТИТ";

1995-1998 гг. - начальник отдела Министерство юстиции Кыргызской Республики;

1998-2001 гг. - заместитель заведующего организационно-правового отдела Конгресса местных сообществ Кыргызской Республики;

2002-2004 гг. - заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Кыргызстана;

2005-2007 гг. - заместитель директора Агентства межмуниципального сотрудничества и развития;

2007-2008 гг. - эксперт Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС);

2009-2009 гг. - начальник Управления по делам местного самоуправления Национального агентства Кыргызской Республики;

2009 г. - заведующий Отделом исследований и разработки политики административных реформ Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

2010 г. - заместитель заведующего Отделом государственной службы и административных реформ Аппарата Временного Правительства Кыргызской Республики;

2010 г. - заместитель заведующего Отделом государственной службы и политики государственного управления Администрации Президента Кыргызской Республики;

2010 г. - заведующий Отделом государственной службы и административных реформ Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

2011–2012 гг. - заведующий Отделом государственного и муниципального управления Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

С 2012 - по настоящее время - заведующий Отделом государственного

управления и кадровой работы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.