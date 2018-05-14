Стоит ли верить новому премьеру Армении Пашиняну?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 мая, на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета встретился с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность Премьер-министра Республики Армения.

"Убежден, что дружеские отношения между нашими странами будут укрепляться и развиваться", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент Армении Никол Пашинян выразил благодарность за поздравления и отметил, что рад знакомству.

"Мы настроены на конструктивную работу не только в рамках ЕАЭС, но в двухстороннем порядке. Традиционно дружеские отношения с Кыргызстаном будут укрепляться", - подчеркнул Премьер-министр Армении Никол Пашинян, информирует отдел информполитики АПКР.

Пока что непонятно, насколько слова Пашиняна о "настрое на работу в рамках ЕАЭС" можно воспринимать серьезно. Потому что, как минимум, только в прошлом году он избирался депутатом от оппозиционного откровенно прозападного блока "Елк". Нынешний премьер-министр тогда заявлял, что выгоды Армении от членства в ЕАЭС не очевидны и, более того, создают угрозу для национальной безопасности. Именно "Елк" инициировал выход Армении из ЕАЭС.

Однако в ходе нынешних протестов, которые, по сути, привели Никола Пашиняна к власти, он, что называется, "переобулся" и уточнил, что не намерен немедленно поднимать вопрос о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ.

Лидерам других стран-участниц этих двух объединений стоит быть поосторожнее с новоявленным властителем.

Мало ли...