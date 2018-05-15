В Кыргызстане растут цены на ГСМ. И это явление продолжится

С начала 2018 года в Кыргызстане началось удорожание горюче-смазочных материалов. Цены повышались незначительно. Однако к маю бензин марки АИ-92 в Бишкеке стал отпускаться по 42,30 сома за 1 литр, а в регионах - выше 44 сомов за 1 литр.

Факт повышения стоимости ГСМ VB.KG подтвердили в Ассоциации нефтетрейдеров.

- Действительно, цены повышаются. Это связано с повышением как розничной, так и оптовой стоимости ГСМ в России. Мы полностью зависим от импорта, поэтому и ценообразование у нас внешнее. Регулировать процесс мы никак не можем. В самом крайнем случае может вмешаться агентство антимонопольного регулирования. Но пока такой необходимости нет, - рассказал "Вечерке" исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров КР Улан Кулов.

Он также отметил, что повышение цен на бензин и сырую нефть – явление сезонное.

- И ежегодное. Сейчас наши сети АЗС закупают топливо на 20-ти разных российских заводах. Где-то стоимость чуть выше, где-то чуть ниже, соответственно, и качество может быть разное. Оттого и у нас колеблются цены на ГСМ в зависимости от АЗС и от региона, - пояснил Улан Кулов.

Главный нефтетрейдер страны резюмировал, что сезонное повышение цен на бензин продолжится. Однако заверил, что резких скачков не ожидается.