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Беспредел возле ЦУМа продлится еще минимум месяц

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Эркина Асанбаева

Площадку возле Центрального универмага "Айчурек" в Бишкеке отремонтируют после окончания ремонта фасада здания. Об этом редакции VB.KG сообщил глава Свердловской районной администрации столичной мэрии Самарбек Болотбеков. Соответствующее предписание уже передано администрации торгового центра.

- В настоящее время ремонт фасада ЦУМа еще не завершился, по завершении ремонтных работ администрация обязалась полностью восстановить брусчатку вокруг территории. Произойдет это примерно в начале июля, - отметил аким района.

Мэрия Бишкека в свою очередь озвучила причину, из-за которой плитка так скоро пришла в негодность.

- Брусчатка разрушается из-за проезда большегрузных автомашин по тротуару и прилегающей территории ЦУМа в связи с отсутствием альтернативных подъездных путей, - сказали в муниципалитете, добавив, что восстановление брусчатки в данный момент будет нецелесообразно.

А вот с изуродованными ивами вокруг фонтана на той же площадке дела обстоят не так просто. Ни в администрации Свердловского района, ни в "Зеленстрое", ни даже в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства не знают, кто должен давать разрешение на обрезку зеленых насаждений на этой территории.

Соответственно, непонятно, понесет ли какую-нибудь ответственность администрация ЦУМа за этот вандализм.

К слову, когда накануне съемочная группа VB.KG делала съемку происходящего около ЦУМа, охрана торгового центра всячески этому препятствовала. Ссылаясь на то, что это якобы частная территория.

URL: https://www.vb.kg/370861
Теги:
мэрия, ЦУМ, ремонт, Бишкек
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