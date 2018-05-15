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Кыргызстан на краю техногенной катастрофы!

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Виктория Григоренко

В Кыргызстан прибыла делегация МАГАТЭ для изучения объектов уранового наследия в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в Аппарате правительства КР.

В Кыргызстане подобных объектов около 90. В общей сложности они содержат почти 300 миллионов тонн урановых и других высокотоксичных отходов. Большая часть из них находится около рек. Самыми опасными считаются захоронения отходов в Минкуше. Там находится 4 хвостохранилища и 4 отвала, также хвостохранилища в Майлуу-Суу и Каджи-Сае. В случае с последним опасность представляет и близость с Иссык-Кулем.

Многие из хвостохранилищ нашей республики запечатаны еще в 1966-1973 гг. И почти полвека оставались без присмотра. Поэтому некоторые находятся практически в аварийном состоянии. Например, по данным МЧС КР, это касается хвостохозяйств Майлуу-Суу, Мин-Куша, Каджи-Сая, Сумсара, Шекафтара, села Кана. Усугубляют проблему оползни и сели - нередкие гости в этих районах.

В настоящий момент многие из подобных урановых захоронений ничем не огорожены. И там беспрепятственно пасется скот, играют дети.

Считает крайне опасными для кыргызстанцев подобные хвостохранилища и глава Ассоциации горнопромышленников и геологов, горный инженер Орозбек Дуйшеев. По его словам, при разработке урана в отходах всегда остается осадок.

- А период его распада - до 1 тысячи 800 лет. И проблема в том, что большая часть находится возле водоемов, что усиливает угрозу в разы. После распада СССР про их существование, несмотря на все риски, как-то забыли. Хотя ранее первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР Турдакун Усубалиев подписывал специальное постановление касательно сохранности и статуса подобных объектов. Плюс в начале 2000-х годов совместно с российскими специалистами были составлены паспорта и графики уровня опасности тех или иных хвостохранилищ. Однако использование этих научных сведений по сей день остается неэффективным, - рассказывает VB.KG Дуйшеев.

При этом не все подобные объекты имеют повышенный радиационный фон, заверил специалист.

- Мы проводили замеры радиации территорий близ хвостохранилищ и выяснили, что многие имеют более низкое радиационное излучение, чем даже в некоторых частях Бишкека. Радиационный фон составлял около 16-17 микрорентген в час. К примеру, в столице он превышал 20. Это говорит о том, что каждый объект должен находиться на постоянном мониторинге и контроле со стороны властей. Ведь если одни хвостохозяйства почти не представляют опасность, то другие могут стать причиной серьезной экологической катастрофы. Тем более, что в республике идет постоянное движение земной коры, а многие районы имеют склонность к оползням и селям, - подчеркнул Дуйшеев.

Решение проблемы горный инженер увидел в ежегодной оценке рисков подобных промышленных захоронений, создании специальной программы по их сохранности, но только совместно с правительством и специалистами.

- Прежде всего, их необходимо привести в порядок и оборудовать так, как это предполагают нормы объектов повышенного риска. Особенно, когда речь идет об урановых захоронениях, проблема которых будет "нависать" на Кыргызстаном еще долгое время, - добавил Орозбек Дуйшеевич.

URL: https://www.vb.kg/370863
Теги:
хвостохранилища, экология, радиация, Кыргызстан
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