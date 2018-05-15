В Бишкеке под снос пойдет "элитная" постройка

"В Бишкеке есть строительная компания "Альянс курулуш плюс", во главе которой стоит гражданин Казахстана Альянов Максим Анатольевич. За квартиру я расплатился полностью, в настоящее время он не хочет возвращать мои деньги и не завершает дом. Как поступить в данном случае? Таких как я, которые столкнулись с этой строительной компанией, очень много. Меня зовут Эрнис, я пенсионер, и мне с детьми приходится скитаться по квартирам, все собранные деньги я отдал им", - такое сообщение на Facebook опубликовал один из пользователей сети. К его претензии добавились жалобы и других дольщиков, которые уже три года не могут ни въехать в квартиры, ни вернуть свои деньги.

Речь, в частности, идет о строящемся "элитном" объекте по ул. Осмонкула, 170.

Корреспондент VB.KG обратился в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности на предмет законности постройки. Выяснилось, что... строительство велось без разрешительных на то документов.

- У компании "Альянс курулуш плюс" нет правоустанавливающих документов на строительство. Госэкотехинспекцией была принята мера по статье 454 (Незаконное строительство) Административного кодекса КР. Постановление вышло месяц тому назад. Реакции пока не последовало, сроки проходят. Мы будем вынуждены передать дело в суд, - пояснил начальник регионального управления по городу Бишкек Госэкотехинспекции Мелис Адиев.

В ведомстве добавили, что даже если застройщик пойдет на сотрудничество и выплатит штраф за незаконную деятельность, строение все равно будет снесено. Таков закон.

Что делать дольщикам, которые теперь уже точно останутся без квартир, за которые они уже заплатили?

Выход, судя по всему, один - обращаться к юристам-профессионалам, готовить иски.

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