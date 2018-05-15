Уголовное дело Темир Болотбека разваливается в суде?

Сегодня, 15 мая, в Первомайском райсуде состоялось очередное заседание по делу о комментарии в Facebook. Обвиняемый - преподаватель КГУСТА Темир Болотбек. Уголовное дело на него было заведено в феврале по статье 299 УК КР, которая предполагает наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет. Прошлое судебное заседание было перенесено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу.

Сегодня суд заслушал свидетеля со стороны обвинения. Им стал один из экспертов, проводивших филолого-лингвистическую экспертизу. Она, напомним, гласит: "Темир Болотбек своими словами призывал к возбуждению национальной вражды, унижению национального достоинства и пропаганде исключительности". Именно на основании данного заключения экспертов было возбуждено уголовное дело.

В ходе заседания адвокат обвиняемого Жыргалбек Бабаев поставил под сомнение компетентность вызванного эксперта. Защитник ходатайствовал о проведении дополнительной комплексной экспертизы.

В связи с чем председательствующий судья Адылбек Субанкулов постановил вновь перенести процесс. Теперь на 22 мая.

О ходе судебного заседания VB.KG рассказала юрист ОФ "Институт Медиа Полиси" Алтынай Исаева.