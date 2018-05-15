Уголовное дело Темир Болотбека разваливается в суде?

Сегодня, 15 мая, в Первомайском райсуде состоялось очередное заседание по делу о комментарии в Facebook. Обвиняемый - преподаватель КГУСТА Темир Болотбек. Уголовное дело на него было заведено в феврале по статье 299 УК КР, которая предполагает наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет. Прошлое судебное заседание было перенесено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу.
Сегодня суд заслушал свидетеля со стороны обвинения. Им стал один из экспертов, проводивших филолого-лингвистическую экспертизу. Она, напомним, гласит: "Темир Болотбек своими словами призывал к возбуждению национальной вражды, унижению национального достоинства и пропаганде исключительности". Именно на основании данного заключения экспертов было возбуждено уголовное дело.
В ходе заседания адвокат обвиняемого Жыргалбек Бабаев поставил под сомнение компетентность вызванного эксперта. Защитник ходатайствовал о проведении дополнительной комплексной экспертизы.
В связи с чем председательствующий судья Адылбек Субанкулов постановил вновь перенести процесс. Теперь на 22 мая.
О ходе судебного заседания VB.KG рассказала юрист ОФ "Институт Медиа Полиси" Алтынай Исаева.
- Сейчас к материалам дела приобщены две экспертизы с противоположными выводами. У стороны гособвинения эксперты дали словам Темир Болотбека правовую оценку, не используя свои научные познания. Это неправильно. Они не юристы, не правоведы, они вышли за рамки своей компетентности. Потому что только суд может дать правовую оценку словам или действиям. Если суд поставит под сомнение экспертизу гособвинения, которая явилась основанием для возбуждения дела, то о каком судебном процессе говорить, - отметила Алтынай Исаева.