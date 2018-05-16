Кыргызстану предлагают вернуться под крыло США





Нельзя к этому вопросу подходить с позиции проститутки: "Отдамся любому, кто хорошо заплатит".

Киргизию с Россией связывает многолетнее сотрудничество. Именно Россия сделала Киргизию такой какая она есть. Вернее была до распада СССР. Сейчас стараниями всех этих зарубежных "друзей" Киргизия упала ниже плинтуса. Китай её кормит и одевает, разумеется, не за спасибо. Время от времени получает подачки от Германии, Японии, Турции. Даже Казахстан иногда оказывает безвозмездную помощь. Америка вообще накачала страну долларовыми кредитами и что-то не торопится списывать их как Россия.

И какие отношения могут быть у Киргизии с США? Набрать ещё долларовых кредитов, которые незамедлительно растворяются в чиновничьих карманах? А что, например, Киргизия может взамен дать США?

Овощи и фрукты, которые даже Россия и Казахстан иногда отказываются принимать ввиду несоответствующего их качества? Или ещё есть у Киргизии для США какой-то секретный продукт?

А насчёт сильной мировой экономики - это липовая, фиктивная экономика.

Вот данные о госдолге США.





Счётчик национального долга — табло, установленное на одном из зданий Манхэттена (Нью-Йорк), недалеко от Таймс-сквер, на углу Вест 44-й Стрит и 6-й Авеню. Отображает изменяющуюся в реальном времени оценку размера суммарного государственного долга США (как перед частными лицами так и перед другими государствами)В сентябре 2017 года после того, как госдолг США превысил отметку в 20 трлн долларов, счетчик был снят и отправлен на модернизацию.На самом деле модернизация - это отмазка. Счётчик сняли, чтобы не шокировать население.На сегодня госдолг США составляет уже $21,153,872,446,497 - больше 21 триллиона долларов и продолжает стремительно расти.Пройдите по ссылке http://webdiscover.ru/v/22301

Там в режиме реального времени увидите как растёт госдолг США. Каждые 3-4 секунды он увеличивается на 100 тысяч долларов.

С таким госдолгом не может быть нормальной экономики. Если только один Китай, у которого скопилось порядка 17 триллионов долларов предъявит их США для обеспечения товарами, то экономика США моментально лопнет. Страна вынуждена будет признать себя банкротом.