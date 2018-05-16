Погода
$ 68.26 - 68.56
€ 80.50 - 81.65

Кыргызстану предлагают вернуться под крыло США

1384  2
Виктория Григоренко

Кыргызстану необходимо возвращаться к полноценным отношениям с США. Такое заявление на круглом столе "Внешнеполитические векторы и экономические приоритеты в работе нового правительства КР" сделал эксперт Эдил Осмонбетов.

Он уверен, что в последние годы идет усиление геополитической турбулентности, которая не предполагает ориентирование лишь на одного-двух партнеров.

- Узбекистан и Казахстан, например, уже переформатировали свою политику в сторону Америки. И сделали ее многовекторной. Такое же решение необходимо принять и нашей стране. То есть правительству стоит вернуть отношения с США в прежнее русло и выстроить их более полноценно, нежели они есть сейчас. Так как игнорировать столь сильную мировую экономику – огромный просчет для государства, - отметил Осмонбетов.

URL: https://www.vb.kg/370876
Теги:
США, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
фывапролджэ
16.05.2018, 09:50

0
Цитировать
Жалоба модератору
Экономайзер
16.05.2018, 10:41


Нельзя к этому вопросу подходить с позиции проститутки: "Отдамся любому, кто хорошо заплатит".

Киргизию с Россией связывает многолетнее сотрудничество. Именно Россия сделала Киргизию такой какая она есть. Вернее была до распада СССР. Сейчас стараниями всех этих зарубежных "друзей" Киргизия упала ниже плинтуса. Китай её кормит и одевает, разумеется, не за спасибо. Время от времени получает подачки от Германии, Японии, Турции.  Даже Казахстан иногда оказывает безвозмездную помощь. Америка вообще накачала страну долларовыми кредитами и что-то не торопится списывать их как Россия.

И какие отношения могут быть у Киргизии с США? Набрать ещё долларовых кредитов, которые незамедлительно растворяются в чиновничьих карманах? А что, например, Киргизия может взамен дать США?

Овощи и фрукты, которые даже Россия и Казахстан иногда отказываются принимать ввиду несоответствующего их качества? Или ещё есть у Киргизии для США какой-то секретный продукт?

А насчёт сильной мировой экономики - это липовая, фиктивная экономика.  

Вот данные о госдолге США. 


Счётчик национального долга — табло, установленное на одном из зданий Манхэттена (Нью-Йорк), недалеко от Таймс-сквер, на углу Вест 44-й Стрит и 6-й Авеню. Отображает изменяющуюся в реальном времени оценку размера суммарного государственного долга США (как перед частными лицами так и перед другими государствами)В сентябре 2017 года после того, как госдолг США превысил отметку в 20 трлн долларов, счетчик был снят и отправлен на модернизацию.На самом деле модернизация - это отмазка. Счётчик сняли, чтобы не шокировать население.На сегодня госдолг США составляет уже $21,153,872,446,497 - больше 21 триллиона долларов и продолжает стремительно расти.Пройдите по ссылке http://webdiscover.ru/v/22301

Там в режиме реального времени увидите как растёт госдолг США. Каждые 3-4 секунды он увеличивается на 100 тысяч долларов.

С таким госдолгом не может быть нормальной экономики. Если только один Китай, у которого скопилось порядка 17 триллионов долларов предъявит их США для обеспечения товарами, то экономика США моментально лопнет. Страна вынуждена будет признать себя банкротом.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  