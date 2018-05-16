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В этом году страна "произвела" 20 тысяч потенциальных трудовых мигрантов

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Оксана Гут

Как ранее писала "Вечерка", на Общереспубликанское тестирование в Кыргызстане зарегистрировалось более 40 тысяч абитуриентов. Согласно же данным Минобразования, всего школы в 2018 году окончат 62 тысячи одиннадцатиклассников. Произведя несложные математические вычисления, резонно встает вопрос о судьбе оставшихся "за бортом" 20 тысяч выпускников.

Возможно, некая доля из этого числа те, кто не успел, не смог по каким-то причинам вовремя подать заявку на ОРТ. К счастью, такая возможность им еще предоставится 17 мая.

А остальные? Поступить в ВУЗ можно только по результатам ОРТ. Об этом ежегодно твердит Министерство образования, заявляя, что других путей нет. Значит ли это, что тысячи молодых кыргызстанцев останутся без высшего образования? С этим вопросом редакция VB.KG обратилась к профильному ведомству.

- ОРТ в основном сдают те, кто хочет поступить в Высшие учебные заведения Кыргызстана. Но есть те, кто выбирает для себя профессионально-техническое образование или ВУЗы за рубежом. Им сдавать наши тесты не обязательно, - ответили в Министерстве.

Чиновники пояснили, что это лишь некоторые варианты. Подробного анализа о том, куда поступают абитуриенты, не сдавшие ОРТ, и поступают ли вообще, в Минобразования нет, и в последние годы не проводилось.

А жаль, иначе бы в правительстве знали, что всеобщее право на образование, данное нам по Конституции, не такое уж и "всеобщее".

К слову интересное исследование провели корреспонденты Kloop.kg. Они выяснили, что дискриминации в системе образования страны способствует социально-экономическое положение кыргызстанцев.

Речь идет о том, что школьники из "бедных" регионов и малообеспеченных семей не имеют доступа к учебникам, к репетиторам, к дополнительной литературе. Многие из них вовсе не посещают школы по причинам инвалидности или вынуждены с малых лет работать.

В итоге подростки либо вообще не регистрируются на ОРТ, либо "проваливают" обязательное тестирование. А у других нет возможности оплатить участие в самом общереспубликанском тестировании.

Возможно, в рамках программы "Развития регионов" премьер-министр и президент все же обратят внимание на ситуацию. Ведь, по сути, таким образом страна ежегодно "производит" 20 тысяч потенциальных трудовых мигрантов, безработных и граждан, согласных на нелегальный, низкооплачиваемый труд. Стране это нужно?

URL: https://www.vb.kg/370880
Теги:
вуз, миграция, образование, студенты, Министерство образования
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