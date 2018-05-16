"Культурный" детектив или почему в Сузаке музыка - опасна

Заниматься музыкой в Сузаке вредно для здоровья, или кто "крышует" библиотеки.

Вот уже много лет жителями села Сузак Жалал-Абадской области горячо обсуждается вопрос культурно-эстетического воспитания молодежи. Перестройка и приватизация привела к исчезновению ряда зданий организаций, занимающихся досугом подрастающего поколения.

Как и по всей республике, так и в селе Сузак были приватизированы и переквалифицированы под торговые площади капиталистами: здания районной детской библиотеки, дома пионеров, музеи, ДОСААФ, кинотеатры, дома творчества детей, стадион, кружок картинга, рисования, авиамоделирования, радиокружок, фотокружок и многое другое, тем самым оставив детей без духовно-культурного приобщения к искусству, культуре и интеллектуальному развитию.

А теперь о главном. В здании, которое специально было построено для Сузакской музыкальной школы, расположился паспортный стол. Тогда как Сузакская музыкальная школа им.Т.Эшбаева вынуждена работать с детьми в старом одноэтажном здании старых времен.

Здание было подтоплено в результате наводнения в 1998 году. Стены здания сыпятся от сырости. Центральное отопление отсутствует. В зимний период часто нет электричества. Музыкальные инструменты портятся из-за перепада температуры и сырости. Из-за неотапливаемых помещений дети часто болеют. Родители в зимний период не пускают детей в музыкальную школу из-за холода. Музыкальная школа находится далеко от центральной дороги, и добираться дети должны до неё пешком по неасфальтированной улице, которая после дождей и снега превращается в полосу препятствий.

Являясь структурным подразделением районного отдела культуры, музыкальной школе изначально было бы логично находиться в здании отдела культуры, место в которой не по праву заняла библиотека, которая по годовому плану должна обслуживать 3-4 человека в день, тогда как в музыкальной школе обучение проходят 120 учеников, ежедневно с утра до вечера.

Руководство районной библиотеки продало свое здание, и библиотека несколько раз меняла место положения, переезжая из одного здания в другое. Здание бывшей библиотеки располагалось рядом с центральной больницей, на её старом месте теперь функционирует базар.

Сузакская районная библиотека не имеет собственного здания и нагло занимает 10 кабинетов в здании районного отдела культуры, тогда как отдел культуры использует 7 кабинетов. Создается впечатление, что акимиат "крышует" библиотекарей, создавая им крутые паразитические условия, тогда как дети вынуждены заниматься музыкой в плохих условиях.

Штат районной библиотеки состоит из 13 сотрудников, которые ежедневно по плану должны обслуживать 3-4 человека. На наш взгляд это паразиты, проедающие бюджетные средства. Для этой библиотеки хватило бы и трех сотрудников: библиотекарь, уборщица и охранник. Кроме того имеются 13 филиалов, занимающих здания в айылных округах района, каждый из которых по плану должен обслуживать 3 человека в день, тогда как для их эффективной работы можно было бы выделить им кабинеты в школах, где ученики могут пользоваться художественной литературой.

Библиотека расположена на втором этаже и имеет книжный фонд с марксистско-ленинской литературой, оставшейся со времен Советского Союза. Книги весят десятки тонн, тогда как полы второго этажа не имеют железо-бетонного покрытия и сделаны из деревянных перекрытий. Невооруженным глазом наблюдается большая опасность обвала перекрытий из-за огромной нагрузки на полы второго этажа. В случае обвала могут пострадать люди, работающие на первом этаже. И если не принять соответствующие меры, это обязательно случится, и тогда уже руководители, ответственные за принятие решений, не принявшие меры, несмотря на неоднократные предупреждения, будут нести не только моральную ответственность за халатное отношение в решении очевидной проблемы.

Сотрудники районной библиотеки прекрасно понимают, какую опасность представляет их ситуация, но из-за паразитического удобства для их существования за счет бюджетных средств, зубами цепляются за "теплое местечко", расположенное в здании отдела культуры.

Только слепой не видит, что уже много лет в библиотеку никто не заходит за книгами, библиотечный фонд устарел, в селе люди заняты зарабатыванием денег чтобы прокормить семьи, а многие даже не знают, где находится библиотека.

Дети тем более туда не заходят, так как это не детская библиотека. Здание детской библиотеки, в советское время располагавшееся в центре села Сузак, было одним из шикарнейших. Здание детской библиотеки было продано и на его месте теперь торгуют строительными материалами. Книжный фонд детской библиотеки расположился в школе им.Манаса.

Двухэтажное здание бывшего райисполкома на протяжении нескольких лет пустует из-за споров различных органов, желающих занять здание. В данное время его заняли сотрудники милиции, которые используют несколько кабинетов лишь для того, чтобы создавать видимость, что здание занято. В этом здании уже давно не проводился даже косметический ремонт, окна разбиты и здание стало похожим на мёртвый замок.

Тогда как здесь могли бы расположиться различные детские развивающие кружки и музыкальная школа.

В Год развития регионов администрации района следовало бы обратить большее внимание на воспитание и развитие подрастающего поколения, потому что в будущем эти дети, выросшие в этом селе, будут развивать свое родное село.

Родительский комитет

Сузакской музыкальной школы им. Т.Эшбаева.