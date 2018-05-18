Феликс Кулов предлагает внедрить в КР практику британских судей

Надо отметить, что подобная практика уже начала действовать в соседнем Казахстане в начале нынешнего года.

Все инвестиционные споры будут решать независимые судьи из Великобритании, но непосредственно на территории нашей страны. Об этом VB.KG сообщил политик Феликс Кулов.

По его словам, это стало бы решением проблемы с притоком в Кыргызстан со стороны зарубежных инвесторов, в том числе крупных.

- Я и наша партия предлагали эту инициативу правительству КР еще до внедрения такой практики в Казахстане. Однако они ее проигнорировали, в отличие от соседей. Причем речь также шла об определенном центральном банке Кыргызстана, в который бы стекались все инвесторы, желающие прийти к нам в республику. Это решит сразу две проблемы: незаконные договоренности и откаты чиновникам со стороны иностранных бизнесменов, а также различные споры и конфликтные ситуации с ними. Последние как раз и предлагается урегулировать при участии английских судей по законам Лондонского судебного органа, - пояснил Кулов.

Политик отметил, что сейчас также имеют место судебные разбирательства при помощи последнего ведомства. Но многих желающих инвестировать в республику отпугивают лишние расходы в случае возникновения судебных претензий – приходится ехать в туманный Альбион.

- Ведь зачастую инвесторы не доверяют отечественным судебным инстанциям. И это еще одна причина того, что они обходят КР стороной. А при внедрении практики британских судей внутри республики, все будет проходить спокойно. Но при этом государство уже не сможет отмалчиваться в отношении неправомерных действий со стороны местного населения к зарубежному бизнесу, да и последний будет вынужден придерживаться норм экологии и правовых законов. В итоге это в полной мере решит вопрос притока иностранного капитала и инвесторов в Кыргызстан, - уверен Феликс Шаршенбаевич.

Напомним, в начале этого года президент РК Нурсултан Назарбаев официально внедрил институт британских судей у себя в республике. Возглавлять орган поручено ведущему деятелю британского правосудия - судье Вульфу. Он назначен на должность главного судьи нового коммерческого суда в Казахстане.

Суд в Казахстане открывается в рамках программы модернизации при участии Международного финансового центра "Астана" с тем, чтобы превратить его в ведущий финансовый хаб в Центральной Азии. Аналогичные суды уже созданы в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре.