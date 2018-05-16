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Вопрос решен: учебный 2018-2019 год начнется 10 сентября

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Оксана Гут

Около года в Кыргызстане обсуждался вопрос о переносе начала учебного года. Инициаторами таких изменений были депутаты Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан". В частности, с предложением в феврале 2017 года выступил Дастанбек Джумабеков – ныне спикер парламента. Он, правда, предлагал начать учебный процесс 15 сентября, объясняя это тем, что многие школьники и студенты в регионах не успевают принять участие в уборке урожая.

Министерство образования и науки выбирало новую дату "первого звонка" между 10, 15 сентября и 1 октября. Остановились на первом варианте. Почему?

VB.KG объяснил вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомаметов.

- Мы решили, что учебный процесс можно начать с 10 сентября. Так мы потеряем всего пять рабочих дней. Потому что 1,2 сентября выпадает на выходные. 3 число – тоже нерабочее. В конце мая просто добавим 5 дней. Учебная программа не будет сокращена. Сроки по каникулам – 30 календарных дней – также будут соблюдены, - говорит собеседник редакции.

Традиционное 1-ое сентября так и останется в календаре Днем Знаний. Однако между этой датой и началом учебного года больше не будет привязки. Токтомаметов рассказал о причинах и этих новшеств.

- Мы хотим продлить летнее время. Потому что многие не успевают съездить на Иссык-Куль. А в регионах дети находятся на пастбищах до середины сентября. Из-за чего вынуждены были пропускать начало обучения. В этом ничего нет такого. Я тоже так вырос. Детей на лето отправляют на пастбища помогать родственникам. В город они возвращаются, когда заканчивается теплый сезон. Как раз к "новой" дате начала учебного года.

Кроме того, отмечает вице-президент КАО, дата "1 сентября" уже не актуальна в мировой практике. К примеру, большинство школ в Турции начинают работать с 15 сентября, также в Болгарии и Румынии, во Франции учебный год начинается 3-го сентября, а в Греции - 11 . В Италии вовсе нет определенной даты. Школьные двери здесь открываются в третий понедельник сентября.

- Мы это объяснили дирекции наших школ, учителям, родителям учеников. И после разъяснительных бесед они поддержали перенос. Хотя изначально очень многие были против. Все отстаивали 1 сентября, как традиционную дату. Но вопрос решен. Пока официального документа нет. Но он появится в ближайшее время, - заявил Алмазбек Токтомаметов.

Академик меж тем подчеркнул, что 10 сентября начнется только 2018- ый учебный год. О дате первого звонка в последующие годы Минобразования будет еще думать. Более того, отмечено, что учебная программа в дальнейшем будет все-таки оптимизирована.

URL: https://www.vb.kg/370893
Теги:
вуз, школа, Жогорку Кенеш, Министерство образования, Дастанбек Джумабеков
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Комментарии
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16.05.2018, 19:19

насколько циничны люди предложившие это..... и принявшие такие решения.!!!!!! 1 сентября всегда был днем знаний , школы. это решение  для людей без принципов , без опоры на традиции .....  отсюда и чиновники с подложными дипломами ,но с чинами. которые никогда не чтили чести , не боялись позора за подобные деяния. корысть и глупость руководит ими при принятии таких и подобных им решений. многие годы поводов приводили массу - и летний сезон продлить ..... ведь кто то еще не успел бархатный сезон  "в заграницах" до урвать, ведь многие родители с других стран разбегутся, и дети не "догуляли". А что на самом деле скрывается под этими хотелками .......?????  детям добавит в мае????  да дети после года учебы уже устали куда сильнее.... ведь не в домек людям подумать про расчет нагрузок на детский организм. но продумать так глубоко для наших чинуш- это не посильный труд, разобраться в вопросе ?--- это китайская грамоталя них.  это и есть двойные стандарты от семьи до головы страны. отсюда и желание жить по правилам только в дни публичных заявлений. а дома взращивают варваров разоряющих и громящих клумбы на площадях и хулиганов на дорогах. есть не зыблимые  традиции. но кто то решит , что это не для него, как правила поведения в общественных местах, чистоплотность на должностях, варварство по ночам, и мн другое... стыдно... за державу стыдно.....

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Бишкек Кыргызстан
16.05.2018, 21:17
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Комментариев: 13

1 сентября стало праздником "День знаний" лишь в 1984 году, т.е. всего за 7 лет до развала СССР. 

Взрослые должны заботиться о детях и не стараться запихивать их в сентябре в душные помещения. Кыргызстан - это не Сибирь.

Поэтому пора забыть о советских привычках и подумать о детях Кыргызстана. Пусть в сентябре - отдохнут, покупаются, полакомятся созревшим урожаем.

Днем знаний может быть и 1 октября, и 1 ноября.

Пора избавляться от глупых и старых традиций и думать об улучшении системы образования, а не о каких-то сакральных днях. П-ф-ф-ф.....

Когда-то мои родители купили путевки на Ыссык-Куль на начало сентября. Это был замечательный отдых - бархатный сезон ! Я отдыхал, пока мои одноклассники томились в душных классах. И с тех пор предпочитаю ездить на Ыссык-Куль в сентябре.

Детям нужна настоящая забота, а не псевдопатриотические дни знаний и т.п

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