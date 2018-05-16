Вопрос решен: учебный 2018-2019 год начнется 10 сентября

насколько циничны люди предложившие это..... и принявшие такие решения.!!!!!! 1 сентября всегда был днем знаний , школы. это решение для людей без принципов , без опоры на традиции ..... отсюда и чиновники с подложными дипломами ,но с чинами. которые никогда не чтили чести , не боялись позора за подобные деяния. корысть и глупость руководит ими при принятии таких и подобных им решений. многие годы поводов приводили массу - и летний сезон продлить ..... ведь кто то еще не успел бархатный сезон "в заграницах" до урвать, ведь многие родители с других стран разбегутся, и дети не "догуляли". А что на самом деле скрывается под этими хотелками .......????? детям добавит в мае???? да дети после года учебы уже устали куда сильнее.... ведь не в домек людям подумать про расчет нагрузок на детский организм. но продумать так глубоко для наших чинуш- это не посильный труд, разобраться в вопросе ?--- это китайская грамоталя них. это и есть двойные стандарты от семьи до головы страны. отсюда и желание жить по правилам только в дни публичных заявлений. а дома взращивают варваров разоряющих и громящих клумбы на площадях и хулиганов на дорогах. есть не зыблимые традиции. но кто то решит , что это не для него, как правила поведения в общественных местах, чистоплотность на должностях, варварство по ночам, и мн другое... стыдно... за державу стыдно.....