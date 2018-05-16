Вопрос решен: учебный 2018-2019 год начнется 10 сентября

Около года в Кыргызстане обсуждался вопрос о переносе начала учебного года. Инициаторами таких изменений были депутаты Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан". В частности, с предложением в феврале 2017 года выступил Дастанбек Джумабеков – ныне спикер парламента. Он, правда, предлагал начать учебный процесс 15 сентября, объясняя это тем, что многие школьники и студенты в регионах не успевают принять участие в уборке урожая.

Министерство образования и науки выбирало новую дату "первого звонка" между 10, 15 сентября и 1 октября. Остановились на первом варианте. Почему?

VB.KG объяснил вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомаметов.

- Мы решили, что учебный процесс можно начать с 10 сентября. Так мы потеряем всего пять рабочих дней. Потому что 1,2 сентября выпадает на выходные. 3 число – тоже нерабочее. В конце мая просто добавим 5 дней. Учебная программа не будет сокращена. Сроки по каникулам – 30 календарных дней – также будут соблюдены, - говорит собеседник редакции.

Традиционное 1-ое сентября так и останется в календаре Днем Знаний. Однако между этой датой и началом учебного года больше не будет привязки. Токтомаметов рассказал о причинах и этих новшеств.

- Мы хотим продлить летнее время. Потому что многие не успевают съездить на Иссык-Куль. А в регионах дети находятся на пастбищах до середины сентября. Из-за чего вынуждены были пропускать начало обучения. В этом ничего нет такого. Я тоже так вырос. Детей на лето отправляют на пастбища помогать родственникам. В город они возвращаются, когда заканчивается теплый сезон. Как раз к "новой" дате начала учебного года.

Кроме того, отмечает вице-президент КАО, дата "1 сентября" уже не актуальна в мировой практике. К примеру, большинство школ в Турции начинают работать с 15 сентября, также в Болгарии и Румынии, во Франции учебный год начинается 3-го сентября, а в Греции - 11 . В Италии вовсе нет определенной даты. Школьные двери здесь открываются в третий понедельник сентября.

- Мы это объяснили дирекции наших школ, учителям, родителям учеников. И после разъяснительных бесед они поддержали перенос. Хотя изначально очень многие были против. Все отстаивали 1 сентября, как традиционную дату. Но вопрос решен. Пока официального документа нет. Но он появится в ближайшее время, - заявил Алмазбек Токтомаметов.

Академик меж тем подчеркнул, что 10 сентября начнется только 2018- ый учебный год. О дате первого звонка в последующие годы Минобразования будет еще думать. Более того, отмечено, что учебная программа в дальнейшем будет все-таки оптимизирована.