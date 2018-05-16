Бекешев: Кредитные средства на модернизацию ТЭЦ Бишкека не поступили в КР!

Жогорку Кенеш продолжает рассматривать заключение депутатской комиссии по аварии на ТЭЦ города Бишкек и рациональному использованию кредитных средств, взятых на ее модернизацию.

Слово взял социал-демократ Дастан Бекешев, который ранее заявлял "Вечерке", что подготовит "собственную объективную информацию".

Нардеп выяснил у представителей министерства финансов, что 386 млн долларов на модернизацию ТЭЦ Бишкека даже не поступали в Кыргызстан. Кредитные средства были на счетах Министерства финансов, открытых в Экспортно-импортном банке Китая, и оттуда напрямую переводились в TBEA.

Позже на своей странице в Твиттере парламентарий отметил, что этот момент упущен в заключении депкомиссии.

- В заключении депутатской комиссии указывается, что Кыргызская Республика руководствовалась лишь нотами Канцелярии советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР, при этом мы не переписывались с Правительством КНР. Почему-то депутатская комиссия не захотела выяснить статус Канцелярии. Канцелярия советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в КР является представительством Министерства коммерции КНР, и именно через это представительство КНР ведёт переговоры с КР по грантам и кредитам (у меня есть соответствующее письмо в МИД)… То есть, если в ходе модернизации была коррупция, то это без посадок руководителей компании не докажешь, - а это уже международный скандал, - написал Дастан Бекешев.

Депутат также обвинил экс-директора столичной ТЭЦ Омуркул уулу Нурлана во лжи.

- Я отправил запросы в ОАО "Электрические станции", которое предоставило мне Приказы от 8 декабря 2017 года № 884 и 29 декабря 2017 года № 948 за подписью Омуркул уулу Нурлана, которым он поручает бухгалтеру принять на баланс основные средства, запасные части и инструменты, то есть, плоскогубцы, купленные за 640$ приняты человеком, который публично обманул депутатов и граждан. Примечательно, что многих лиц, связанных с модернизацией ТЭЦ города Бишкек, вызывают на допросы, заключают под стражу, а экс-директор пока на свободе. Надо ещё помнить, что авария на ТЭЦ произошла тогда, когда Омуркул уулу Нурлан руководил ТЭЦ, - отметил Бекешев.

Напомним, ранее на заседании Жогорку Кенеша экс-директор ТЭЦ Бишкека заявил, что он сначала дал приказ создать комиссию по модернизации, и только потом в конце декабря пришел приказ "взять на баланс" закупленное ТВЕА оборудование. Информация с ценами, со слов Омуркул уулу Нурлан, пришла еще позже.

В заключении депутат Дастан Бекешев отметил, что коррупцию при модернизации ТЭЦ будет доказать сложно, так как нет конкретных доказательств.