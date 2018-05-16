Депутаты ЖК: Знали б тонкости - не одобрили бы соглашение по ТЭЦ

Депутаты обвинили экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева в подписании соглашения по модернизации ТЭЦ Бишкека. Нардеп Кожобек Рыспаев заявил, что в свое время профильный комитет давал свои замечания по договору. Однако, они не были учтены правительством.

В ответ на обвинения Жанторо Сатыбалдиев указал на ответственность и Жогорку Кенеша V созыва.

"120 депутатов приняли решение, я что мог сделать? Вы же сами ратифицировали соглашение. Была создана комиссия, в нее вошли депутаты, которые и приняли решение сотрудничать с ТВЕА. Рассмотрение проходило и в профильном комитете. Что вы делаете меня виновным? - возмутился Сатыбалдиев.

На что депутат от "Ата Мекена" Сайдулла Нышанов заявил:

- Мы бы не поддержали ратификацию соглашения с китайским банком, если бы разбирались во всех тонкостях.

Напомним, Жогорку Кенеш с формулировкой "важность проекта в целях бесперебойной подачи электрической и тепловой энергии в зимний период" одобрил кредитное соглашение по ТЭЦ 11 декабря 2013 года.