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Депутаты ЖК: Знали б тонкости - не одобрили бы соглашение по ТЭЦ

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Оксана Гут

Депутаты обвинили экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева в подписании соглашения по модернизации ТЭЦ Бишкека. Нардеп Кожобек Рыспаев заявил, что в свое время профильный комитет давал свои замечания по договору. Однако, они не были учтены правительством.

В ответ на обвинения Жанторо Сатыбалдиев указал на ответственность и Жогорку Кенеша V созыва.

"120 депутатов приняли решение, я что мог сделать? Вы же сами ратифицировали соглашение. Была создана комиссия, в нее вошли депутаты, которые и приняли решение сотрудничать с ТВЕА. Рассмотрение проходило и в профильном комитете. Что вы делаете меня виновным? - возмутился Сатыбалдиев.

На что депутат от "Ата Мекена" Сайдулла Нышанов заявил:

- Мы бы не поддержали ратификацию соглашения с китайским банком, если бы разбирались во всех тонкостях.

Напомним, Жогорку Кенеш с формулировкой "важность проекта в целях бесперебойной подачи электрической и тепловой энергии в зимний период" одобрил кредитное соглашение по ТЭЦ 11 декабря 2013 года.

URL: https://www.vb.kg/370901
Теги:
Жанторо Сатыбалдиев, Кожобек Рыспаев, Сайдулла Нышанов, коррупция, Жогорку Кенеш, ТЭЦ
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