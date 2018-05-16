Ура! Опять штормовое предупреждение! И даже снег...

Очередным штормовым предупреждением кыргызстанцев "радует" МЧС КР:

16 -17 мая сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей осадки ожидаются интенсивные.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

16-17 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районах республики селеопасно.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 17-21 мая

17 мая на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей осадки ожидаются интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль и в зоне земледелия Нарынской области с порывами до 15-20 м/с.

18-19 мая в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории, в Чуйской, Таласской областях в горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В долинной зоне Чуйской, Таласской областей без осадков.

20 мая временами дожди, в высогорных районах снег. 21 мая в предгорных и горных районах кратковрменные дожди, в высокогорных районах снег, в долинных районах без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 22-23 мая

22-23 мая в предгорных и горных районах кратковрменные дожди, в высокогорных районах снег, в долинных районах преимущественно без осадков. Повышение температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 17-19 мая

17 мая временами дождь, гроза.

18-19 мая ночью и в первой половине дня без осадков, к вечеру кротковременый дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 17-19 мая

17-19 мая временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.