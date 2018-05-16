Под носом у ГУОБДД чуть не сбили девушку в центре Бишкека

В центре Бишкека - на пересечении улиц Московской и Ибраимова автомобиль (предположительно черная Honda Accord) госномер B6297AP практически сбил девушку, выехав по встречной полосе на перекресток на красный свет.

Все это произошло буквально под носом у сотрудников ГУОБДД - служебная машина поворачивала на Московскую именно в этот момент. Но никакой реакции со стороны "гаишников" не было. Нарушитель так и полетел дальше через перекресток и вверх по Ибраимова. Надеемся, он никого не сбил.

Судя по таймеру с видео, инцидент произошел накануне, 15 мая, в 20:06.

Надеемся, нарушитель, чуть было не ставший преступником, будет найден. Как и сотрудники ГУОБДД, который предпочли ехать дальше по своим делам.