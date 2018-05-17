70 процентов жалоб президенту Жээнбекову - на коррумпированных судей

Президент Сооронбай Жээнбеков: Реализация судебно-правовой реформы и борьба против коррупции – самая приоритетная работа в Кыргызстане.

Под председательством Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова сегодня, 17 мая, проходит первое заседание Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, где глава государства выступил с докладом.

Ниже приводится полное выступление Главы государства:

"Уважаемые члены Совета по судебной реформе!

Уважаемые соотечественники!

Судебно-правовая реформа – одно из главных требований нашего общества. Сегодня я вас собрал для того, чтобы вместе обсудить этот актуальный вопрос.

Когда я встречаюсь с народом, очень часто люди мне рассказывают о вопиющих фактах нарушения прав граждан со стороны коррумпированных, несправедливых судей. 70 процентов обращений, которые поступают в мой адрес также касаются этой проблемы.

Реформирование судебных органов – сегодня стало основной проблемой в нашем государстве.

За последние годы сделано многое. Например, разработаны и приняты основные 17 кодексов и несколько законов, регулирующих судебно-правовую реформу.

Однако темпы реформы, к сожалению, оказались значительно ниже ожиданий общественности, а реформа судебной системы запаздывает.

Народ требует как можно скорее создать чистую, прозрачную и независимую судебную систему.

Поэтому реализация судебно-правовой реформы и борьба против коррупции – самая приоритетная работа в Кыргызстане.

Ускорение судебной реформы – очень важно для страны, поэтому сегодняшнее заседание Совета должно дать дополнительный импульс новым реформам.

В рамках нашего Совета мы должны усилить эту работу, обеспечить четкую координацию действий государственных органов и других организаций в этом направлении.

Новые Кодексы и законы должны вступить в силу в 2019 году. Времени осталось очень мало. Сделано очень мало, а предстоит сделать очень многое. Поэтому мы должны работать в ускоренном режиме.

Я хочу остановиться на 8 вопросах, которые я считаю самыми важными.

Во-первых, наша самая главная задача – это введение в действие принятых кодексов и законов, используя все наши силы и возможности. Необходимо обратить особое внимание на уголовно-правовой блок. Этот блок требует основных изменений при нарушении прав человека.

Я рассмотрел, каким образом на сегодня кодексы вводятся в действие. Процессы проходят медленно, подготовка к введению кодексов недостаточная.

Государственные исполнительные органы должны разъяснить кодексы, расписать все нормативные положения, рассчитать штаты и внести их в бюджет 2019 года.

Стоит особо отметить – необходимо создать единый реестр преступлений, деяний, нарушений закона и соответствующие эксперты должны научиться им пользоваться.

Генеральная прокуратура должна ускорить этот процесс и ввести в использование единый реестр с 1 января 2019 года.

Надо было масштабно обучать людей, которые будут исполнять кодекс. К ним относятся судьи, прокуроры, милиционеры, адвокаты, следователи, судебные исполнители, сотрудники пенитенциарной системы и другие. Они должны наизусть знать кодексы, понимать логику реформ, не искажая и не нарушая их.

Также мы отмечали, что будут созданы все институты и механизмы, указанные в кодексах. Например, в Кыргызстане должен был быть создан институт пробации и с 1 января 2019 года введена новая должность следственного судьи.

Также должны были быть разработаны ведомственные инструкции в правоохранительных органах и оборудованы помещения для очной ставки и допросов.

Во-вторых, долгое время не решается вопрос перехода к цифровизации судебных органов. Решения и приговоры судей, которые затем размещаются на судебных сайтах цифровизируются выборочно. До сих пор не решен вопрос о цифровизации всех решений и приговоров.

Наряду с этим необходимо вводить аудио-видео съемку судебных процессов, электронное протоколирование судебных заседаний.

В-третьих, медленно продвигается работа Правительства по улучшению законодательства, что дает повод для беспокойства. Так как вместо того, чтобы разработать нормативно-правовые акты, вытекающие из принятых кодексов, предлагается вводить изменения в новые принятые кодексы, нарушающие их концепцию. Это может свести к нулю результаты шестилетней работы всех институтов!

Я обращаюсь также и к депутатам парламента. Мы совместно с вами приняли хороший пакет документов. Теперь необходимо обратить особое внимание на их введение в действие. Так как я знаю, что появляются причины, которые могут быть помехой для введения кодексов в действие. Инициируются изменения в новые законы, которые нарушают их первоначальную концепцию. На сегодня есть три таких инициативы. Поэтому особо отмечаю о важности сохранения концепции и ее реализации.

В-четвертых, о кадрах в судах. В судебных органах произошли изменения судебных кадров. Большая часть судей, не соблюдающих этическое поведение, ушли с должностей. Но после нового отбора не уменьшились жалобы со стороны граждан в отношении судей. Это касается всех уровней судов.

Основное требование к судейскому корпусу при отборе кадров – должен быть очень тщательный, качественный, справедливый отбор. Чтобы работать на должности судьи, отбор должен сопровождаться тщательными проверками деклараций о доходах и расходах кандидата, качества его работы, морально-этического поведения. На этом основании должен быть создан профессиональный, судебный корпус с высокими моральными принципами.

Постоянное обучение судьи должно быть рассмотрено как длительный процесс, обеспечивающий его профессиональный и личностный рост.

В-пятых, о бюджете. Никакая реформа не бывает бесплатной, она требует средств, особенно реформа уголовно-процессуальной сферы. Не выделив средств из бюджета, мы не сможем провести эту реформу. Нам не стоит ждать, что кто-то извне нам даст на это средства.

Для нашей реформы основным источником средств является республиканский бюджет.

В бюджетах соответствующих государственных органов должны быть заложены необходимые средства для введения в действие кодексов. Бюджет и судебно-правовая реформа должны планироваться одинаково, а средства использоваться эффективно.

Здесь также принимают участие представители донорских организаций. Хочу обратиться также и к вам. Вы оказали хорошую поддержку до этого в подготовке к судебной реформе. Выражаю вам глубокую благодарность. Особенно программе развития ООН, Управлению по наркотикам и преступности, Управлению Верховного комиссара по правам человека, фонду "Сорос-Кыргызстан", Евросоюзу, ОБСЕ.

Осуществление судебно-правовой реформы – очень нужная реформа для нашей страны. Мы рассматриваем ее как приоритетное направление государственной политики. Уважаемые международные партнеры, надеюсь, вы окажете помощь также и в осуществлении этих реформ.

Все программы центров обучения судей, прокуроров, сотрудников Министерства внутренних дел, адвокатов должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с новыми кодексами и законами.

В-шестых, необходимо рассмотреть вопрос о передаче функций межрайонных судов местным судам.

Для достижения судебной справедливости необходимо создавать благоприятные условия для людей. Наши граждане не должны нести дополнительные расходы (оплата за проезд, расходы на гостиницу), чтобы защитить свои права вследствие дальности расположения судебного органа.

Многие граждане на местах требуют именно этого. Я тоже считаю это правильным.

Функции разрешения экономических и административных споров были переданы межрайонным судам. Эти суды находятся в областных центрах.

Например, споры, возникшие по вопросам раздела смежных участков, создают проблемы для граждан, которые вынуждены ездить далеко в межрайонные суды.

Так, если спор возник в городе Балыкчы, для разрешения этих вопросов гражданам необходимо приехать в город Каракол, а расстояние составляет 200 км. Такую же проблему отмечают жители Жумгальского района Нарынской области. Им, чтобы попасть в областной центр нужно преодолеть 2 перевала и проехать 240 км.

Для разрешения таких проблем на местах прежде всего необходим достаточный уровень знаний и квалификации, ведь установлены единые критерии отбора судей.

В связи с этим предлагаю передать функции межрайонных судов и штатные единицы районным судам. Это сразу не воплотить в жизнь, для этого потребуется время. Но необходимо ускорить этот процесс. Для информации: по республике есть 8 межрайонных судов. В их штате трудятся 27 судей.

Седьмое, стоит задуматься о необходимости отмены приостановления уголовной ответственности по истечении срока давности уголовного дела.

Сейчас по законам, в случае истечения срока давности судом приостанавливается дело о привлечении к уголовной ответственности без определения меры наказания.

Из-за этого работа, проделанная правоохранительными и судебными органами по поиску и выявлению виновных, оказывалась напрасной. Вместо того, чтобы возместить причиненный ущерб и привлечь к ответственности виновных, уголовное дело судебным актом прекращается.

Данный вопрос требует тщательной проработки. Несмотря на то, что прошел срок давности привлечения к уголовной ответственности, действиям виновных людей необходимо дать юридическую оценку, определить их виновность и должен быть решен вопрос об обязательном возмещении убытков.

Восьмое, отсутствие координации реализации судебно-правовой реформы. К сожалению, работа Правительства по координации до настоящего времени проводилась некачественно. Процесс не проходит системно. Необходимо поднять на новый уровень деятельность Правительства в данном направлении.

Для применения кодексов и законов исполнительные, правоохранительные органы, прокуратура, суды, Министерство внутренних дел, Служба исполнения наказаний, Служба по борьбе с экономическими преступлениями, Госкомитет национальной безопасности, адвокатура, вузы, органы местного самоуправления должны быть привлечены к данному процессу. Необходимо проводить комплекс согласованных мероприятий.

Совет по судебной реформе не должен быть формальным органом, он должен был показать себя лидером. Ведь в его состав включены все органы, которые призваны были реализовать реформу.

Верховный суд должен был координировать применение кодексов, контролировать и сохранить концепцию.

Аппарат Президента должен был ускорить реформы, довести ее до логического конца. Но этого не случилось, соответствующий отдел самоустранился от этого процесса.

Начиная с сегодняшнего дня Совет должен занять активную позицию по судебной реформе и стать национальной площадкой.

Необходимо вернуть доверие народа к судам, а судебная система должна встать на путь устойчивого развития. Мы должны добиться этого.

Уважаемые члены совета!

Сегодня на повестку дня вынесены два вопроса.

Первое – реализация мер Правительства по применению вновь принятых процессуальных и других норм при осуществлении правосудия. Докладчик – вице-премьер министр Кыргызской Республики Жеӊиш Парпиевич Разаков.

Второе – разработка новой программы развития судебной системы на 2018-2022 годы. Докладчик – председатель Верховного суда Кыргызской Республики Токбаева Айнаш Абдымановна.

Призываю всех вас к активному обсуждению".