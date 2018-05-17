Помимо внешних регалий должны быть и финансовые вознаграждения, как одноразовые, так и пожизненные. В наше время растить шесть и более детей - действительно героизм. К сожалению депутаты все более собой любимыми больше заняты.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указы "О награждении многодетных матерей республики орденом "Баатыр эне" и "О награждении многодетных матерей республики медалью "Эне данкы".
Согласно данным указам, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики постановляется наградить орденами "Баатыр эне" 1354 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 454 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей, - медалями "Эне данкы".
Указы вступают в силу со дня подписания.