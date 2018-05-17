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Жээнбеков подписал указы о награждении многодетных матерей

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указы "О награждении многодетных матерей республики орденом "Баатыр эне" и "О награждении многодетных матерей республики медалью "Эне данкы".

Согласно данным указам, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики постановляется наградить орденами "Баатыр эне" 1354 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 454 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей, - медалями "Эне данкы".

Указы вступают в силу со дня подписания.

URL: https://www.vb.kg/370922
Теги:
президент, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Справедливость
17.05.2018, 14:59

Помимо внешних регалий должны быть и финансовые вознаграждения,  как одноразовые, так и пожизненные. В наше время растить шесть и более детей - действительно героизм. К сожалению депутаты все более собой любимыми больше заняты.

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