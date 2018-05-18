Что нового будет на Играх Кочевников-2018?

Президент Ассоциации туризма "Шелковый путь" Владимир Комиссаров в беседе с редакцией VB.KG заявил, что Кыргызстану пока нечем удивлять иностранцев, кроме как "Играми Кочевников".

Эксперт отметил, что из стратегии развития туристической отрасли до 2020 года, написанной правительством несколько лет назад, до сих пор ничего не выполнено. Согласно документу, в стране должны быть реализованы 20 крупных инвестиционных проектов в области туризма. Однако, говорит Комиссаров, они настолько фантастические, что министерства не решаются начать их разработку. Поэтому пока вся надежда по привлечению иностранных гостей и раскручиванию бренда "Кыргызстан" на "Всемирных Играх Кочевников".

В свою очередь "Вечерка" выяснила, на какой стадии подготовка к столь грандиозному мероприятию. Напомним, "Всемирные Игры Кочевников" проходят традиционно раз в два года в сентябре на берегу озера Иссык-Куль. Миссия Игр, как пишут организаторы, это возрождение и сохранение исторического культурного наследия цивилизации кочевых народов мира.

- Подготовка к третьим ВИК идет полным ходом. Сейчас организаторы готовят специальную шоу-программу по древним традициям кыргызского народа: конные скачки, соревнования лучников, единоборства, борьба. Готовится этнокультурный фестиваль. Идет работа по создания этногородка в горном ущелье Кырчын. Кроме того, прорабатывается вопрос по представленным видам спорта, их будет больше - 37. Ну и конечно, готовится сама площадка под проведение ВИК, - рассказал "Вечерке" заместитель министра культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Кроме того, в Минкультуры сообщили, что в этом году ожидают большее количество гостей.

- Мы уже разослали приглашения более чем 100 странам. Ожидается участие 3 тысяч спортсменов из 80 государств. Окончательный список еще не сформирован. Мы также приглашаем зарубежных журналистов, уже зарегистрировались представители 30 стран. Ведем переговоры с мировыми звездами и, конечно, ждем высокопоставленных гостей, в том числе глав соседних государств, - подчеркнул Азамат Жаманкулов.

Чиновник также сообщил, что из республиканского бюджета на организацию третьих Всемирных Игр Кочевников было выделено 316 млн сомов. Какова сумма спонсорской помощи, пока в министерстве ответить затрудняются. Зато известен общий призовой фонд ВИК. Он составит порядка 28 миллионов сомов.