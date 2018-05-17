Кто из "старых" политиков вернется в большую игру?

Смена политической верхушки в стране дала надежду многим "бывшим" политикам, чиновникам вернуться в строй. Причины у каждого свои - кто-то действительно болеет за страну, кому-то просто жизненно необходимо вернуться к прежней должности или положению.

"Вечерка" решила провести опрос, кто открыто готов заявить о своих планах:

Омурбек Абдрахманов. Экс-депутат ЖК КР V созыва:

"Я лично не планирую возвращаться в активную политику. Причин тому несколько. Первая – возраст. Вторая – мое несогласие с демократичностью нашего государства. Так как я, в первую очередь, политик западного стандарта. И на мой взгляд, наше общество и политика, слишком далека сейчас от настоящих норм демократии. Слишком много осталось советских пережитков. Граждане и политики не готовы менять свои взгляды по примеру опыта тех же европейский стран. Хотя охотно носят их вещи и ездят на их автомобилях. А с таким раскладом я не согласен. Поэтому, буду активно выражать свое мнение, но на политическую арену не вернусь. Что же касается других кандидатур, то говорить о них не берусь".

Жылдызкан Джолдошева. Экс-депутат ЖК V созыва:

"Настоящий политик никогда не уходит из нее. Просто пытается решать вопросы для государства более спокойно и тихо. Прогнозы по возвращению других делать не стану. Что же касается меня, то могу вернуться на следующих парламентских выборах, если только произойдет объединение серьезных и идеологически сильных кандидатов, но не партий. Так как лишь в таком альянсе я вижу пользу от своего возвращения".

Феликс Кулов. Политик. Экс-глава правительства КР:

"Смотря, кто как воспринимает это возвращение. Многие подходят к нему лишь с позиции получения высоких должностей. Лично я на них не собираюсь однозначно. Однако готовлю свою партию к предстоящим через пару лет выборам в ЖК КР. При этом, делаю ставку в первую очередь на молодых, но идейных кандидатов. Так как считаю, что дело не в возрасте, а в предлагаемых проектах и видении будущего страны. Так как от политических тяжеловесов не всегда такая же эффективность, как от молодых кадров. К тому же, уверен, что для возвращения в "большую игру" необходимо поменять избирательное законодательство и прописать голосование не только по партийным спискам, но и конкретно за того или иного кандидата. Тогда и конечный эффект от избирательного процесса окажется куда лучше, чем сейчас"