Президент указом ускорит судебную реформу

Сегодня, 17 мая, в Бишкеке прошло первое заседание Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики под председательством Президента Сооронбая Жээнбекова.

По итогам заседания было принято решение, согласно которому на следующей неделе будет подписан Указ в целях ускорения работ по судебной реформе.

На заседании были обсуждены меры Правительства страны в рамках работы по реализации судебно-правовой реформы, которые презентовал вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков.

Он рассказал, что в данный момент работают уголовно-правовое и гражданское направление, согласно которым готовились законопроекты и решения Правительства для внедрения новых кодексов и законов в рамках судебно-правовой реформы.

"Разрабатываются 6 законопроектов и порядка 30 решений Правительства. Часть из них принята, три направлено в парламент, по остальным проводится активная работа. В рамках которой предусмотрены мероприятия по внедрению единого реестра преступлений и проступков, единого реестра нарушений и создания базы должников", - отметил Жениш Раззаков.

Он подчеркнул, что внедрение этих механизмов даст возможность отслеживать гражданам процесс следствия, судебного разбирательства и принятия решений. Обеспечит прозрачность и снизит коррупционные риски.

Председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева предложила к обсуждению положения проекта Государственной целевой программы развития судебной системы Кыргызской Республики на 2018-2022 годы.

Айнаш Токбаева отметила, что в данный проект будут включены замечания и пожелания, высказанные на заседании Совета по судебной реформе.

"Программа развития судебной системы Кыргызской Республики на 2018-2022 годы предусматривает важные цели по повышению доверия к судебной системе, ее открытости и укрепления инфраструктуры судебной системы. Мы готовы совместно с другими ветвями государственной власти реализовывать данную программу", - отметила председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, сообщает отдел информполитики АПКР.