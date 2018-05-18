Лишить президентов неприкосновенности, оказывается, не так уж и сложно

Накануне Жогорку Кенеш большинством голосов одобрил предложение своего коллеги Исхака Масалиева. В частности, депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" предложил лишать экс-президентов Кыргызстана неприкосновенности, чтобы надзорные и правоохранительные органы при необходимости имели возможность возбуждать на бывшего главу государства уголовное дело. Решение парламентарии приняли в рамках обсуждения итогов депкомиссии по аварии на ТЭЦ Бишкека и нерационального использования кредитных средств на ее модернизацию.

Выступая с предложением перед палатой, Масалиев заявил, что за 6 лет сменилось семеро премьер-министров, и никто из них не может ответить по ситуации с ТЭЦ, поэтому к ответственности нужно призвать экс-президента.

"За" разработку механизма снятия неприкосновенности с экс-президента проголосовали 87 депутатов, "против" - 14. Однако после того, как решение палаты было обнародовано, многие нардепы пошли на попятную. В чем причина?

Редакция VB.KG решила узнать у самого инициатора столь "громкого" документа.

- Мое предложение было письменное, оно отображалось на экране каждого депутата. Поэтому сказать, что нардепы не поняли сути моего предложения – это как минимум некомпетентно. Все прекрасно понимают, за что голосуют. Один Жамангулов (Акылбек Жамангулов - депутат от фракции " Республика – Ата-Журт" - ред.) признал, что нечаянно нажал кнопку "за", - отметил Масалиев.

Депутат также подчеркнул, что не призывал голосовать за снятие неприкосновенности именно с Атамбаева.

- Снять неприкосновенность с экс-президента - это просто восстановление справедливости. Сейчас даже на действующего президента генпрокуратура может возбудить уголовное дело. Потом у депутатов сняли неприкосновенность. Просто вбили норму о том, что можно возбудить уголовное дело по особо тяжким. Если сунул нос в коррупцию, пусть ты и экс-президент, отвечай по закону. Я не гарантирую, что на Атамбаева возбудят уголовное дело, но если скандал по ТЭЦ докатится до него, то это возможно. Хотя не факт, - отметил парламентарий.

На вопрос "Вечерки", не противоречит ли его инициатива Конституции, Исхак Абсаматович заявил, что она никак не "трогает" основной закон страны.

- Есть Закон "О гарантиях деятельности президента". В него мы можем вносить изменения. Так мы вырулим ситуацию. В Конституции же написано, что статус президента и экс-президента определяется этим законом. В нее мы никаких изменений и не думаем вносить, - объяснил Масалиев.

Для справки: Закон КР от 18 июля 2003 года № 152. "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики", глава III, статья 12:

Неприкосновенность экс-президента Кыргызской Республики

Экс-президент Кыргызской Республики обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий Президента Кыргызской Республики, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента Кыргызской Республики распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и на его переписку.