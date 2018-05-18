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Сельский детектив: кто и зачем пытался перекрыть дорогу в Григорьевке?

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Марина Осипова

15 мая в селе Григорьевка отдельными местными жителями была предпринята попытка перекрытия движения на автодороге Балыкчы-Ананьево-Каракол. Правоохранительные органы провели разъяснительную работу, участники акции протеста отказались от своих планов, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ходе разбирательства данного факта были установлены лица, которые своими действиями организовали местных жителей к попытке перекрытия автодороги. Ими оказались опять же местные жительницы 48-летняя Р. Кульдыжан, 47-летняя М. Айнагуль, 46-летняя К. Бурул, 43-летние М. Динара и М. Сагида, в отношении которых сотрудниками милиции были составлены административные протоколы по ст. 231-1 (Незаконное перекрытие дороги) КоАО Кыргызской Республики.

Решением Иссык-Кульского районного суда каждая была оштрафована на 3000 сомов.

Но что же побудило женщин на такой шаг?

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов рассказал VB.KG историю, достойную премии "Сельский детектив".

Оказывается, буквально 14 мая в Григорьевке что-то не поделили молодые ребята. Как это часто бывает, пошла в ход сила - подрались. И, вроде бы, потом разобрались и закрыли этот вопрос. Претензий ни у кого ни к кому не осталось. Однако на следующий день один из участников драки написал на противников заявление в милицию.

Все бы ничего, только вот у заявителя отец - местный базарком. Более того, в прошлом году он привлекался за скотокрадство. Такой вот разносторонний деятель...

Причем тут перекрытие дорог? Инициаторы - указанные выше женщины, арендаторы торговых мест на этом базаре. Платить больше они не хотели, и решили воспользоваться ситуацией - взбаламутили родственников "тех самых парней", против которых было написано заявление. Мотивировали протестные настроения тем, что отца-базаркома-скотокрада к ответственности за прошлые грехи не привлекли, отпустили, а бедных детишек, просто подравшихся, сейчас будут мучить следствием.

При этом, как пояснил Усубакунов, с базаркома действительно были сняты все обвинения в связи со встречным заявлением от пострадавшей стороны - мужчина возместил нанесенный ущерб. Двое других его напарников были осуждены условно.

Вот такая вот история, вот такой детектив. И никакой политики.

URL: https://www.vb.kg/370941
Теги:
Иссык-Кульская область, перекрытие дорог, УВД
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Комментарии
Чел
18.05.2018, 13:44

Это крик души. Они не верят местной власти, поэтому нужно работать всем га местах, а не только в Бишкеке.

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