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Жээнбеков: поддержка многодетных семей - важнейшее направление соцполитики

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил женщин Кыргызстана с Днем матери.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие матери!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери, который официально отмечается сегодня в нашей стране!

Издревле наш народ по-особому относился к матери, связывая с ней благополучие и счастье семьи, признавая ее хранительницей очага, источником жизни. Не случайно народная мудрость гласит: "Матери – опора мира".

Материнская нежность и святая любовь к ребенку сопровождают человека с самого начала жизни. Молоко матери священно, а ее колыбельная песня звучит в сердце каждого человека как зов вечности. Матери открывают для нас вселенную, и все лучшее, что есть у нас, заложено Вами.

Сегодня мы хотим преподнести вам свои самые наилучшие пожелания и добрые слова. Вы достойны самого высокого почета и уважения, доброго отношения, всесторонней поддержки. Охрана материнства и детства, поддержка многодетных семей - важнейшие направления социальной политики нашего государства.

Оправдать вашу материнскую любовь и заботу возможно только через честный, упорный труд и добрые намерения.

Еще раз поздравляю вас с Днем матери. Желаю вам чистого неба над головой, долголетия, благополучия и безграничного счастья!".

Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370942
Теги:
президент, социальная защита, Сооронбай Жээнбеков
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