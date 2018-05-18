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Как попасть на прием к мэру и вице-мэрам Бишкека?

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ВБ

В зале заседаний столичного муниципалитета состоялся традиционный личный прием граждан мэром Бишкека Албеком Ибраимовым.

В основном вопросы касались оказания материальной помощи, работы общественного транспорта, наружного освещения, организации зоны отдыха и ремонта тротуаров, а также незаконного строительства.

По всем обращениям горожан градоначальник поручил соответствующим службам и главам муниципальных районных администраций рассмотреть все вопросы бишкекчан и решить их по мере возможности в кратчайшие сроки.

Для справки:

В мэрии города Бишкек для удобства горожан работает "Единое окно", где все желающие могут оставить свои письма и обращения, а также записаться на личный прием к мэру города Бишкек Ибраимову.

Единое окно работает по будням с 8:30 до 17:30 часов по адресу: проспект Чуй №166 (первый этаж, с правой стороны фойе).

Прием писем от граждан осуществляет опытный специалист столичного муниципалитета - Имирова Зейнепбюбю Макешевна (61-34-71), а запись на личный прием к мэру - Калдыбаева Аида Кубанычбековна (61-07-05).

Также желающие горожане могут записаться на личный прием к вице-мэрам города Бишкек.

Запись на личный прием к первому вице-мэру г. Бишкек, который курирует вопросы экономики, Зарлыкову Э. З. осуществляется по номеру: 62-58-26.

К вице-мэру, курирующему работу транспорта, регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофорные объекты, разметка), лифтового хозяйства Милицкому Г.А. и вице-мэру Бишкека по вопросам социальной сферы Рыскуловой А. М. запись осуществляется по номеру: 61-36-80.

К вице-мэру по вопросам строительства и архитектуры Дюшембиеву Б. О. записаться на личный прием можно по номеру: 61-07-33.

URL: https://www.vb.kg/370952
Теги:
мэрия, Бишкек, Албек Ибраимов, мэр
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Комментарии
Горожанин
18.05.2018, 15:28

Э.Зарлыков после участие в выборах Президента КР, уже не работает!

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