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Кому выгодны кредитные соглашения по энергетике?

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- Оксана Гут
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28 июня в последний день работы IV сессии депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили в третьем чтении кредитное соглашение между правительством Кыргызстана и Европейским банком реконструкции и развития.

Согласно соглашению, Европейский банк реконструкции и развития выделяет кредит в 4 миллиона евро и грант в 2 миллиона евро на реабилитацию ОАО "Востокэлектро". Срок предоставления кредита - 15 лет, льготный период - 3 года.

Средства должны пойти на замену воздушных линий на самонесущий изолированный провод (СИП) общей протяженностью 258 км, на реконструкцию двух подстанций 35/10 кВ, на частичную замену устаревшего оборудования и в большей части на замену 32 тыс. единиц индукционных счетчиков на современные счетчики АИИСКУЭ.

Счетчик АИИСКУЭ это так называемый "умный" счетчик - прибор учёта электроэнергии, который устанавливается взамен обычного счетчика. Прибор снабжён устройством дистанционной передачи данных. Такое устройство в автоматическом режиме передает данные со счетчика в единую систему учёта, так что можно в реальном времени отслеживать через интернет расход электричества.

В Кыргызстане такие счетчики стали устанавливать в 2013 году в рамках пилотного проекта в основном в Бишкеке. В первую очередь, говорят энергетики, "умные счетчики" - это сокращение потерь электроэнергии.

Это для справки, а суть вот в чем. В правительстве сообщили, что на европейский кредит будут закуплены счетчики в Казахстане у ТОО "Корпорация Сайман". Стоимость одного прибора - 10 тыс. 700 сомов. Интересно, во сколько возрастет эта сумма, учитывая, что закуплены они будут в кредит.

Меж тем, редакция VB.KG выяснила, что "умные счетчики" можно приобрести как минимум в 2 раза дешевле, причем далеко ходить не надо.

Ученый секретарь Института автоматики и информационных технологий НАН КР Валентина Волчанская рассказала "Вечерке" о том, как на протяжении пяти лет властьимущие отказываются от разработок отечественных ученых в пользу различных зарубежных компаний.

- Пять лет назад мы представили нашу разработку - автоматические счетчики энергопотребления. Этот "умный" счетчик работает по принципу предоплаты, а информация о количестве потребленной энергии хранится на карте-памяти у абонента. Всего было создано 2 экземпляра, которые прошли все метрологические проверки в том же "Северэлектро" и были готовы к установке. Мы обратились в правительство, чтобы они могли воспользоваться нашим изобретением. Но тогда никто не был в этом заинтересован из чиновников. И мы были вынуждены эти разработки приостановить, - вспоминает Валентина Алексеевна.

Однако, "писать в правительство" академики не перестали. Хотя им отчетливо дали понять, мол "не суйтесь вы со своими изобретениями – знайте свое место".

- Последний раз мы обращались с письмом на имя прежнего президента 2 года назад. Мы говорили, что у нас есть все разработки, техническая база подготовлена. Мы даже начали вести переговоры с заводами – Тяжэлектромаш, "Дастан", чтобы начать производство собственных "умных счетчиков". Но им разрешение на производство не дали. А нам вновь заявили, что от нас ничего не нужно. Счетчики закупили у китайской компании, потом еще у молдавской, - с большим сожалением поведала "Вечерке" академик.

Сам прибор, отметила Валентина Волчанская, учитывая, что за его разработкой стоят годы труда национальных академиков, обошелся бы Кыргызстану в 4-5 тысяч сомов за единицу.

При таком раскладе госбюджет мог бы значительно сэкономить. А при налаживании собственного производства, возможно, даже получить прибыль. Но вместо этого мы берем очередной иностранный кредит.

К слову, в Национальной Академии Наук сейчас работают над собственной АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии). Которая как раз необходима ОАО "Востокэлектро".

Однако...

По данным Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР, с 2010 года в энергосектор Кыргызстана было направлено около $1,2 млрд кредитных средств, большинство из которых от Китая.

Выплаты по долгам должны увеличиться уже с 2019 года. А к 2025-ому они составят порядка 11,8 млрд сомов в год.

URL: https://www.vb.kg/370954
Теги:
Востокэлектро, кредит, правительство, энергетика, Северэлектро, Академия наук
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